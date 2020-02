Romanii au CUCERIT Statele Unite! Dupa ce a picat transferul lui Coman, americanii sunt interesati de inca DOI JUCATORI romani! Unul din ei joaca la FCSB

Florinel Coman a ratat inca un transfer de cand se afla la echipa lui Gigi Becali.

Saptamana trecuta Gigi Becali a recunoscut in exclusivitate la PRO X ca a primit oferta de la un club din MLS pentru Florinel Coman, insa a refuzat din cauza sumei oferite, care era de 9 milioane de euro, nu 20, cat dorea patronul. Echipa la care a jucat Kaka, Orlando City il dorea cu ardoare pe "Mbappe" Coman, insa dupa ce transferul a picat, oficialii americani si-au indreptat atentia spre alti doi jucatori romani: Florin Tanase si Denis Ciobotariu.

Fostul fotbalist Ion "Lita" Dumitru, care se ocupa de intermedierea legaturii cu Romania a americanilor, a vorbit la Digi Sport despre motivul pentru care transferul lui Coman a picat, dar si despre planurile acestora.

"In afara lui Florinel Coman, am mai propus jucatori in America. Despre cine e vorba? Pai, majoritatea de la Mirel, de la Euro 2019. Dar si Tanase si Ciobotariu sunt pe lista. Sunt mai multi de la lotul olimpic", a declarat Ion "Lita" Dumitru la Digi Sport.