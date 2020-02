Atunci cand perlele nu prea mai sunt perle! "Daca jucai asa, inainte, te trimitea direct in mina!" Fotbalistii de la FCSB, facuti praf de conducerea ros-albastrilor dupa esecul cu Dinamo

Helmut Duckadam, declaratii spumoase la adresa ros-albastrilor.

Chiar daca au trecut cateva zile de la meciul cu Dinamo, cei de la FCSB nu pot accepta ca au pierdut in fata marii rivale de o asemenea maniera. Jocul ros-albastrilor a fost unul extrem de slab, iar acest lucru l-a enervat la culme si pe Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al celor de la FCSB. Acesta a spus ca pe vremuri, daca jucai atat de slab precum a facut-o FCSB, se aplicau pedepse grave.

"Avem jucatori talentati, dar nu avem echipa. Asteptarile noastre nu au fost indeplinite. Am vazut un FCSB apatic, care nu a contat, nu stiu ce s-a intamplat din decembrie pana in ianuarie. Inainte de 89, daca jucai asa, la Jiul Petrosani, a doua zi erai in mina. Erau pedepse destule. Am fost dezamagit de joc.

Eu nu vad atitudine, nu vad determinare, sa faca presing, sa alerge. Man a pierdut multe minge, dar nu l-am vazut sa se enerveze si sa vina inapoi sa recupereze. La fel si Morutan. Am avut mare incredere in Olaru. Cand vin la FCSB parca uita fotbalul. Avem jucatori talentati, dar din pacate, nu avem echipa. Cu siguranta este problema antrenorului. Nu stiu ce s-a intamplat acolo, par nu ar fi prieteni intre ei. Inainte aveam un lider in echipa, acum toata lumea e moale. Asa, nu avem nicio sansa la campionat", a spus Duckadam, la Digi.