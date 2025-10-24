Robert Moldoveanu și-a explicat gestul! Fostul „câine”, sincer după golul marcat împotriva lui Dinamo

Robert Moldoveanu și-a explicat gestul! Fostul &bdquo;c&acirc;ine&rdquo;, sincer după golul marcat &icirc;mpotriva lui Dinamo Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.

TAGS:
robert moldoveanDinamoFC Arges
Din articol

Dinamo a început sus meciul jucat la Mioveni și a deschis scorul prin Boateng în minutul 34, după ce a fost servit perfect de Armstrong.

„Câinii” nu s-au putut bucura foarte mult pentru că Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea la doar cinci minute și scorul pauzei a fost 1-1.

Așa a și rămas, pentru că în a doua repriză ambele echipe s-au închis bine.

Robert Moldoveanu nu s-a bucurat după golul marcat împotriva lui Dinamo: „Am respect pentru club”

Robert Moldoveanu a explicat faptul că nu s-a bucurat la golul marcat împotriva fostei sale echipe, pentru că are un mare respect pentru Dinamo.

Jucătorul lui FC Argeș a recunoscut că piteștenii se gândesc la play-off, având în vedere poziția din clasament a echipei, dar și forma excelentă.

„A fost o partidă frumoasă. Oricare dintre echipe putea să câștige. Nu puteam să mă bucur, am crescut la Dinamo, am respect pentru club, pentru suporteri. Nu am avut nicio interacțiune cu suporterii. Sunt apreciat de suporteri și de oamenii din club, am plecat ok de acum.

Este echitabil acest egal, orice echipă putea câștiga. Vă dați seama că ne gândim la play-off, trebuie să dăm la fiecare meci totul. Ultimele două partide nu am pierdut, am luat puncte”, a declarat Robert Moldoveanu.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul patru în clasamentul Superligii, în timp ce FC Argeș a se află pe locul 5, ambele având 24 de puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii &icirc;n coletele spionilor Rusiei
ARTICOLE PE SUBIECT
Cerința lui Bogdan Andone după FC Argeș &ndash; Dinamo 1-1: &rdquo;Mai avem nevoie de calitate!&rdquo;
Cerința lui Bogdan Andone după FC Argeș – Dinamo 1-1: ”Mai avem nevoie de calitate!”
FC Argeș - Dinamo 1-1 | Doar un punct la Pitești pentru &bdquo;c&acirc;ini&rdquo;
FC Argeș - Dinamo 1-1 | Doar un punct la Pitești pentru „câini”
Nici n-are sens! Blănuță, pus la zid de ucraineni alături de tot Dinamo Kiev după dezastrul 0-3 cu Samsunspor
"Nici n-are sens!" Blănuță, pus la zid de ucraineni alături de tot Dinamo Kiev după dezastrul 0-3 cu Samsunspor
ULTIMELE STIRI
Paris FC - FC Nantes 1-2, LIVE din Ligue 1 pe VOYO
Paris FC - FC Nantes 1-2, LIVE din Ligue 1 pe VOYO
Destul de ur&acirc;tă! Concluzia lui Raul Opruț după ce Dinamo s-a &icirc;mpiedicat la Mioveni: Trebuie să redevenim acea echipă
"Destul de urâtă!" Concluzia lui Raul Opruț după ce Dinamo s-a împiedicat la Mioveni: "Trebuie să redevenim acea echipă"
Cerința lui Bogdan Andone după FC Argeș &ndash; Dinamo 1-1: &rdquo;Mai avem nevoie de calitate!&rdquo;
Cerința lui Bogdan Andone după FC Argeș – Dinamo 1-1: ”Mai avem nevoie de calitate!”
Ce a spus Zeljko Kopic c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre play-off după egalul cu FC Argeș
Ce a spus Zeljko Kopic când a fost întrebat despre play-off după egalul cu FC Argeș
Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: &rdquo;E mult &icirc;n urmă!&rdquo;
Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: ”E mult în urmă!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Adrian Porumboiu &icirc;și pregătește revenirea &icirc;n Superliga: Suntem &icirc;n discuții! De ce nu și titlul?

Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"

Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: &rdquo;C&acirc;nd e nervos și tr&acirc;ntește uși ce să fac? Aici eu decid&rdquo;

Mirel Rădoi a clarificat scandalul cu Ștefan Baiaram: ”Când e nervos și trântește uși ce să fac? Aici eu decid”

Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: Pesemne nu a știut

Reacția lui Mihai Rotaru după conflictul dintre Rădoi și Baiaram: "Pesemne nu a știut"



Recomandarile redactiei
Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: &rdquo;E mult &icirc;n urmă!&rdquo;
Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: ”E mult în urmă!”
Cerința lui Bogdan Andone după FC Argeș &ndash; Dinamo 1-1: &rdquo;Mai avem nevoie de calitate!&rdquo;
Cerința lui Bogdan Andone după FC Argeș – Dinamo 1-1: ”Mai avem nevoie de calitate!”
Ce a spus Zeljko Kopic c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre play-off după egalul cu FC Argeș
Ce a spus Zeljko Kopic când a fost întrebat despre play-off după egalul cu FC Argeș
Leeds - West Ham 2-0, ACUM, pe VOYO! Primul meci al etapei de Premier League
Leeds - West Ham 2-0, ACUM, pe VOYO! Primul meci al etapei de Premier League
Dynamite Fighting Show, cu Tolea și Lătescu &icirc;n gala de la Pitești, LIVE pe VOYO și pe Pro Arena
Dynamite Fighting Show, cu Tolea și Lătescu în gala de la Pitești, LIVE pe VOYO și pe Pro Arena
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar &icirc;naintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!