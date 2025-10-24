Robert Moldoveanu și-a explicat gestul! Fostul „câine”, sincer după golul marcat împotriva lui Dinamo

Dinamo a început sus meciul jucat la Mioveni și a deschis scorul prin Boateng în minutul 34, după ce a fost servit perfect de Armstrong.

„Câinii” nu s-au putut bucura foarte mult pentru că Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea la doar cinci minute și scorul pauzei a fost 1-1.

Așa a și rămas, pentru că în a doua repriză ambele echipe s-au închis bine.

Robert Moldoveanu nu s-a bucurat după golul marcat împotriva lui Dinamo: „Am respect pentru club”

Robert Moldoveanu a explicat faptul că nu s-a bucurat la golul marcat împotriva fostei sale echipe, pentru că are un mare respect pentru Dinamo.

Jucătorul lui FC Argeș a recunoscut că piteștenii se gândesc la play-off, având în vedere poziția din clasament a echipei, dar și forma excelentă.

