Jurnaliștii de la football.ua au publicat o analiză tăioasă a meciului, notând că eșecul nu este surprinzător și că echipa turcă este, în prezent, "cu un cap deasupra" campioanei Ucrainei.



Publicația a catalogat prestația echipei lui Oleksandr Șovkovski drept un "amurg de toamnă", acordând note extrem de mici jucătorilor. Majoritatea fotbaliștilor de la Dinamo au primit calificative de 3,0 sau 3,5, într-un meci în care portarul Neșceret (notat cu 4,0) a limitat proporțiile scorului prin două intervenții salvatoare.



"Cel mai rău lucru nu este înfrângerea în sine, ci conștientizarea faptului că era previzibilă... Un gol primit rapid, o ocazie de a răspunde, dar fără concretizare, o grămadă de greșeli în apărare", a notat sursa citată, care a criticat dur ratarea lui Karavaiev, singur cu poarta goală.



Ce au scris despre Blănuță

Vladislav Blănuță, atacantul moldovean cu cetățenie română, a fost introdus pe teren pe finalul partidei, dar nu a reușit să iasă în evidență, fiind "taxat" la comun cu ceilalți jucători intrați în ultimul val de schimbări.



Jurnaliștii ucraineni i-au menționat pe Blănuță, Brazhko și Yatsyk într-un singur paragraf, considerând că aportul lor a fost neglijabil: "Un trio de înlocuitori de la Dinamo, dintre care nu are niciun sens să evidențiezi vreun jucător".



Singura remarcă specifică la adresa lui Blănuță a subliniat impactul său minim: "Blănuță a reușit o singură dată să agațe mingea în careul advers și chiar a înfățișat ceva asemănător unei lupte".

