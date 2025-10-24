După un gol anulat al lui Alexandru Musi în minutul 5, Kennedy Boateng a deschis scorul în minutul 34, însă gazdele au egalat câteva minute mai târziu în minutul 40.

Bogdan Andone: ”Mai avem nevoie de jucători, de calitate!”

La finalul meciului, Bogdan Andone s-a declarat mulțumit de punctul obținut din meciul cu Dinamo și a avut cuvinte de laudă în ceea ce privește activitatea din cadrul clubului piteștean.

Totuși, antrenorul lui FC Argeș a mărturisit că are nevoie de jucători pentru a avea pretenții la play-off.

”A fost un rezultat echitabil, Dinamo a controlat posesia, dar e echitabil. E un punct meritat. Am demonstrat cu celelalte echipe din top că am jucat un fotbal ofensiv, am marcat şi am câştigat meciuri, dar am întâlnit o echipă omogenă, care lucrează cu acelaşi antrenor de doi ani şi care are calitate la jucători. La fazele fixe mi-a fost teamă, pentru că au jucători înalţi şi am primit gol din fază fixă, dar am făcut efort şi un joc tactic bune.

Normal că abordăm fiecare meci la victorie. Suntem meciuri când putem juca ofensiv, meciuri în care trebuie să ne adaptăm la ce se întâmplă pe teren şi să ne apărăm. Tot ce se întâmplă la club e pozitiv, de la Dani Coman în jos totul se face foarte bine şi suntem o echipă care încercă un fotbal pozitiv.

Dacă vom avea şansa să ne batem la play-off în ultima etapă a sezonului regulat, atunci o vom face. Mai avem nevoie de jucători, de calitate, de multe lucruri, că e primul an de Liga 1”, a spus Bogdan Andone după meci.

