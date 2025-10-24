Cele două echipe își dau întâlnire la Pitești, pe stadionul ”Nicolae Dobrin”, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea dintre FC Argeș și Dinamo va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Andrei Florin va fi la ”centru”, iar pe margine, tușieri, vor fi Imre-Laszlo Bucsi și Alexandru Vodă. La VAR au fost delegați Ionuț Coza și Cosmin Vatamanu, în timp ce Răzvan Negară va fi arbitrul de rezervă, iar Dumitru Robert, observatorul arbitrilor.



FC Argeș - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 20:30 | ”Câinii” se pot apropia de podium cu o victorie



În clasament, Dinamo se află pe locul patru cu 23 de puncte. După 13 etape, echipa pregătită de Zeljko Kopic a bifat șase victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, cu același număr de puncte ca Dinamo, FC Argeș stă pe locul cinci cu șapte victorii, două remize și patru eșecuri, dar cu un golaveraj mai slab decât al ”câinilor”.



Cum arată clasamentul Superligii României

