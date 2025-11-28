GALERIE FOTO ”Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e”

"Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e" Superliga
Rapid a învins-o cu 4-1 pe Csikszereda.

Echipa pregătită de Costel Gâlcă i-a învins categoric pe ”ciucani” în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României. Giuleștenii vor rămâne pe prima poziție și după această etapă.

”Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e”

  • Vlcsnap 2025 11 28 22h47m08s191
Foto: Paul Ciucă, reporter Pro TV

Jucătorii Rapidului s-au strâns la galerie după victoria evidentă și au strigat, cu patos, alături de suporteri: ”Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e”.

După 18 etape, Rapid a strâns 38 de puncte și se află la cinci lungimi în spatele lui FC Botoșani, ocupanta poziției secunde, care nu și-a disputat însă meciul din această rundă.

11 victorii, cinci remize și două eșecuri au consemnat giuleștenii până în clipa de față. Singurele două înfrângeri sunt cu CFR Cluj (0-3, etapa precedentă) și cu FC Hermannstadt în Giulești (1-2), din etapa 10.

Echipele de start

  • Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila.

Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Ceara, Jebari, Bodo - Eppel

Antrenor: Robert Ilyeș

Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely

După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare"
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de rom&acirc;ni cu pensii speciale: &bdquo;Este nevoie de o corectare&rdquo;
"Du-te la Palat și reziliază!" Șumudică, reacție vehementă după derapajul lui Crețu la Belgrad
”Du-te la Palat și reziliază!” Șumudică, reacție vehementă după derapajul lui Crețu la Belgrad
Ligue 1 se vede pe VOYO! Rennes s-a impus la limită în fața lui Metz. Eurogol semnat de căpitanul oaspeților
Ligue 1 se vede pe VOYO! Rennes s-a impus la limită în fața lui Metz. Eurogol semnat de căpitanul oaspeților
Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru"
Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru”
Stanciu, la Rapid din iarnă? Victor Angelescu a spus tot!
Stanciu, la Rapid din iarnă? Victor Angelescu a spus tot!
Robert Ilyes a răbufnit după Rapid - Csikszereda 4-1: „Amendă! Afectează imaginea clubului"
Robert Ilyes a răbufnit după Rapid - Csikszereda 4-1: „Amendă! Afectează imaginea clubului”
Petrila, mister deslușit după Rapid – Csikszereda: ce s-a întâmplat pe teren rar se vede la acest nivel!
Petrila, mister deslușit după Rapid – Csikszereda: ce s-a întâmplat pe teren rar se vede la acest nivel!
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită"

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: "Adio, la revedere!"

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: "Așa ar fi normal și corect"

Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: "Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva"

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Cei trei jucători criticați de Gigi Becali după eșecul suferit de FCSB cu Steaua Roșie: "Nu mai sunt jucătorii ăia!"

Cei trei jucători criticați de Gigi Becali după eșecul suferit de FCSB cu Steaua Roșie: ”Nu mai sunt jucătorii ăia!”

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: "Tot vorbește cu Gigi la telefon"

Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”



Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru"
Ce ar schimba fostul puști-minune de la FCSB dacă ar putea da timpul înapoi: „E singurul lucru”
Stanciu, la Rapid din iarnă? Victor Angelescu a spus tot!
Stanciu, la Rapid din iarnă? Victor Angelescu a spus tot!
Costel Gâlcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: "Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta"
Costel Gâlcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: ”Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta”
Petrila, mister deslușit după Rapid – Csikszereda: ce s-a întâmplat pe teren rar se vede la acest nivel!
Petrila, mister deslușit după Rapid – Csikszereda: ce s-a întâmplat pe teren rar se vede la acest nivel!
"Du-te la Palat și reziliază!" Șumudică, reacție vehementă după derapajul lui Crețu la Belgrad
”Du-te la Palat și reziliază!” Șumudică, reacție vehementă după derapajul lui Crețu la Belgrad
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de "Primvs Derby"
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”
Idolul Giuleștiului îl apără pe Gâlcă: "Fanii nu-i pot cere asta. Nu e nici Anghel Iordănescu, nici Dan Petrescu"
Idolul Giuleștiului îl apără pe Gâlcă: "Fanii nu-i pot cere asta. Nu e nici Anghel Iordănescu, nici Dan Petrescu"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare"

stirileprotv După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

stirileprotv Reacția Hidroelectrica după ce s-a spus că a furnizat energie gratuit. Compania spune că a luat măsuri legale

Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved"

stirileprotv Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
