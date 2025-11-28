Echipa pregătită de Costel Gâlcă i-a învins categoric pe ”ciucani” în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României. Giuleștenii vor rămâne pe prima poziție și după această etapă.

Foto: Paul Ciucă, reporter Pro TV

Jucătorii Rapidului s-au strâns la galerie după victoria evidentă și au strigat, cu patos, alături de suporteri: ”Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc, Rapidul e”.

După 18 etape, Rapid a strâns 38 de puncte și se află la cinci lungimi în spatele lui FC Botoșani, ocupanta poziției secunde, care nu și-a disputat însă meciul din această rundă.



11 victorii, cinci remize și două eșecuri au consemnat giuleștenii până în clipa de față. Singurele două înfrângeri sunt cu CFR Cluj (0-3, etapa precedentă) și cu FC Hermannstadt în Giulești (1-2), din etapa 10.

Echipele de start



Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila.

Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor



Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Ceara, Jebari, Bodo - Eppel

Antrenor: Robert Ilyeș

Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely

