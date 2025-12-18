Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.



La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15.



Ștefan Baiaram, sub masă după meciul de coșmar de la Atena: ”Cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”



Ștefan Baiaram a fost devastat la flash-interviu după eșecul de la Atena. Fotbalistul a mărturisit că a trăit cel mai greu moment de când s-a apucat de fotbal și a ținut să puncteze că nu s-ar fi așteptat în veci ca gazdele să restabilească egalitatea, darămite să câștige meciul la ultima fază.



”Sincer, e prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară pentru mine de când m-am apucat de fotbal. Nu am nicio explicație pentru ce am trăit în această seară. Am avut 2-0, puteam să facem 3-0, am luat gol în minutul 98, în minutul 112, nici nu mai știu ce să zic.



Nu mă așteptam nici să ne egaleze, aveam 2-1, mai aveam câteva minute de joc. Am luat gol în minutul 98... Ne-au dat gol la ultima fază și ne-au bătut. Clar au jucători cu calitate, dar în prima repriză am arătat și noi că suntem o echipă foarte bună. Puteam să facem 3-0, din păcate nu am făcut și mergem acasă.



Noi am arătat foarte bine în această campanie, în calificări, acum, în Europa, și în această seară! De asta suntem supărați. Dacă ne-ar fi bătut 3-4 la 0, dacă ne-ar fi dominat... Dar am fost cu capul sus. Mergem acasă necăjiți.



Putea să se termine meciul la 2-2, a mai prelungit. Ne așteptam, mai ales că echipa a jucat pe teren propriu. Era normal să meargă un pic spre ei, spre direcția asta”, a spus Ștefan Baiaram la televiziunea Digi Sport.

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

