Vin să îl vadă la treabă! Spaniolii, gata să spargă banca pentru jucătorul din Superliga

Este vorba despre Ștefan Baiaram, despre care se știe că a atras interesul mai multor echipe din afară după forma excelentă din acest sezon.

Aripa dreapta va evolua în meciul cu Mainz din Conference League, iar la această partidă vor fi prezenți și scoateri pentru a-l putea vedea la un meci important.

Partida Universitatea Craiova - Mainz, din runda a patra de Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Stefan Baiaram, pe radarul spaniolilor!

Reprezentanții unui club spaniol vor fi prezenți la meciul cu Mainz, iar în funcție de prestația lui Baiaram se vor decide dacă o vor oferta pe Universitatea Craiova, conform GSP.ro.