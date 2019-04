Rivaldo s-a fotografiat cu echipa Viitorului dupa meciul cu Craiova si a facut o promosiune uriasa! "Cu siguranta se va intampla asta!" FOTO

Parabéns @fcviitoruloficial pela grande partida e pela vitória. E parabéns também ao @ianishagi e @9rivaldinho pelos gols de hoje. Quero agradecer a recepção maravilhosa que tive por parte do #Hagi e todos funcionários. Com certeza voltarei mais vezes. ????????

A post shared by Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) on Apr 13, 2019 at 2:33pm PDT