Viitorul 2-1 Craiova | Declaratie SENZATIONALA a lui Hagi: "Am avut emotii cand l-am vazut pe Rivaldo cu mine la antrenament!" Prima reactie dupa supermeciul cu Craiova

Nu doar pustii lui Hagi au trait la intensitate maxima intalnirea cu Rivaldo.

Si Gica a avut emotii! Hagi spune ca Rivaldo i-a inspirat pe jucatorii sai. Super brazilianul trecut pe la Barcelona s-a si antrenat cu Viitorul timp de 20 de minute. Hagi e fericit ca i-a putut oferi lui Rivaldo un asemenea meci contra Craiovei.

"Avem mai multa sansa, jucatorii nostri sunt mai inspirati acum, inainte castigau ei, acum castigam noi! A fost un meci de nivel european! Mangia are aceleasi principii, ii place sa domine, sa impinga din benzi, sa construiasca. Folosim 3-4-3 agresiv, jucatorii au spatiu, paseaza, se joaca mult pe duel, pe tranzitie. Acum suntem noi mai inspirati

In rest, ambele echipe sunt frumoase, arata bine!

Cosmin Contra ne-a felicitat ca l-am luat pe Rivaldinho in iarna. La el problema e doar fizica, trebuia recuperat. Ma bucur ca Rivaldo a venit din America pana la noi, ne-a motivat. S-a miscat cu noi, am inteles ca el face antrenamente zilnic. Arata mai bine ca mine. Un mare jucator, fenomenal! Un fotbalist foarte serios in afara terenului, a ramas in istorie! E un fotbalist mare! Sa vina la Constanta e o onoare! Ne-am pozat cu el in vestiar, ne-a adus entuziasm. Eram si eu emotionat, si jucatorii. Pentru tineri e foarte bine!", a spus Hagi la Digisport.