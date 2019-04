Viitorul 2-1 Craiova | "Nu-mi imaginam ca o sa ma aplaude vreodata Rivaldo! Am dat un gol stil Ianis!" :) Ce spune Hagi Jr. dupa golul de CHAMPIONS LEAGUE marcat cu Craiova

Viitorul e echipa momentului in Romania!

Ianis a dat golul play-off-ului in finalul primei reprize contra Craiovei. Pustiul e fericit!

"Ne doream victoria, stiam ca ne putem apropia de Craiova. Suntem in forma buna, am incercam sa profitam de ea. Nu avem trac, presiune. Presiunea a fost inainte, cand trebuia sa intram in play-off. Am alergat, am facut presiune pana la portar. Trebuie sa fim mai atenti la inceputul jocului, dupa parerea mea am dominat meciul, am avut ocazii, am pasat, am creat superioritate. Suntem motivati, vrem sa ne castigam locul in echipa, in echipa nationala. Sincer sa fiu, nu ma gandeam ca o sa ma aplaude vreodata Rivaldo. O legenda, unul dintre cei mai buni care au jucat acest sport. Suntem privilegiati.

Ii mai asteptam la meciuri, la antrenamente, ne poarta noroc. Aseara a intrat 20 de minute la antrenament cu noi, toti ne uitam numai la el. Dupa aia, cand s-a asezat pe banca, am inceput sa ne miscam si noi. Primele 20 de minute au fost incredibile. Nu stiu daca am dat cel mai frumos gol din cariera in seara asta, am dat si la nationala din corner. Sunt fericit ca in meciurile importante imi ajut echipa. Jocul colectiv a fost exceptional. Am mai avut ocazii, e bine ca au fost suficiente doua goluri. Nu stiu daca a semanat golul cu vreunul dat de tata sau cu vreunul marcat de Rivaldo, e pe stilul Ianis pentru ca nu-mi permit sa ma compar cu nimeni. Sunt la Viitorul si ma bucur ca sunt aici. Oriunde voi ajunge, imi doresc sa joc cat mai mult, sa-mi ajut echipa", a spus Ianis la Digisport.