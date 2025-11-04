Omul cu o avere estimată la aproape opt miliarde de euro este interesat să cumpere Combinatul Siderurgic Liberty Galați, care a fost scos la o licitație internațională.

Cristi Munteanu: ”Sunt chestiuni de Guvern”



Prețul de piață este unul fabulos, de 800 de milioane de euro, iar miliardarul care deține Șahtior ar fi gata să ofere această sumă. Dacă afacerea s-ar realiza, atunci miliardarul poate deveni investitor la Oțelul Galați, având în vedere că Liberty este sponsorul principal al echipei.



Întrebat despre posibilitatea ca Ahmetov să devină sponsor la Oțelul Galați, Cristi Munteanu, președintele echipei, a oferit o reacție ”echilibrată”.



"Sunt chestiuni de Guvern. Dacă se clarifică și vine el, atunci da, putem vorbi. Până atunci nu îmi permit să vorbesc lucruri de astea. Să fiu sincer, dacă ar veni și s-ar și implica la echipă, ar fi ceva...", a spus Munteanu, potrivit iamsport.ro.



Fără probleme cu banii, la Șahtiorul condus de Ahmetov



Fost jucător la Șahtiorul lui Rinat Ahmetov, Marian Savu și-a amintit de interacțiunile pe care le avea cu omul care decidea totul la Donețk.



„Singurele întrebări pe care ți le adresa erau: 'cum ești?', 'familia?', dar nu te întreba niciodată de bani. Nici nu erau probleme.



Când ne-am calificat în Champions League, au întârziat banii o oră. Deja au început băieții să se întrebe: 'e gheață pe la bancă? Au alunecat, s-au lovit? Ce s-a întâmplat?' Ei erau obișnuiți că plățile nu întârziau.



Jucai duminica, luni aveai banii. Jucai sâmbătă, duminică aveai banii. Niciodată nu se întârziau. Acolo, nu se punea problema banilor. Se punea problema cu cât să te vândă, ca să scoată tot ce e mai bun din tine,” a precizat Marian Savu, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

