Omul cu o avere estimată la aproape opt miliarde de euro este interesat să cumpere Combinatul Siderurgic Liberty Galați, care a fost scos la o licitație internațională.



Prețul de piață este unul fabulos, de 800 de milioane de euro, iar miliardarul este gata să ofere această sumă. Dacă tranzacția s-ar realiza, atunci ucraineanul ar putea deveni investitor la Oțelul Galați, având în vedere că Liberty este sponsor la principal al fostei campioane a României, scrie gândul.ro.

Fără probleme cu banii, la Șahtiorul condus de Ahmetov



Fost jucător la Șahtiorul lui Rinat Ahmetov, Marian Savu și-a amintit de interacțiunile pe care le avea cu omul care decidea totul la Donețk.



„Singurele întrebări pe care ți le adresa erau: 'cum ești?', 'familia?', dar nu te întreba niciodată de bani. Nici nu erau probleme.



Când ne-am calificat în Champions League, au întârziat banii o oră. Deja au început băieții să se întrebe: 'e gheață pe la bancă? Au alunecat, s-au lovit? Ce s-a întâmplat?' Ei erau obișnuiți că plățile nu întârziau.



Jucai duminica, luni aveai banii. Jucai sâmbătă, duminică aveai banii. Niciodată nu se întârziau. Acolo, nu se punea problema banilor. Se punea problema cu cât să te vândă, ca să scoată tot ce e mai bun din tine,” a precizat Marian Savu, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

