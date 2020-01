RIDICOL! ABSURD! DE NECREZUT! Bani de popcorn pentru o seara la film! Cu cat a acceptat, de fapt, Dinamo sa-l vanda pe Dan Nistor

Piturca a plecat de la Craiova, dar transferul lui Dan Nistor inca se mai poate face.

Informatia a fost publicata pe Facebook de jurnalistul Decebal Radulescu. Acesta sustine ca suma de transfer agreata de Dinamo si Craiova e una ridicola, chiar mai mica decat cea anuntata initial in presa. Astfel, 'cainii' ar fi convenit cu oltenii sa se desparta de Nistor in schimbul a numai 275 000 de euro! Radulescu e sigur ca exista deja un acord scris intre Craiova si Dinamo 'de cateva zile'.

Conform surselor www.sport.ro, Nistor n-a primit inca propunerea oficiala de salariu din partea Craiovei si de aceea ezita sa dea un raspuns in privinta plecarii. Cel mai bun jucator de la Dinamo asteapta reunirea de maine pentru a-si lamuri situatia. Din informatiile site-ului nostru, Nistor ar prefera sa nu se desparta de 'caini' in acest moment pentru a merge la Craiova. Varianta pe care o prioritizeaza e cea a unui transfer in strainatate.

Dan Nistor (31 de ani) are un salariu de 17 000 de euro pe luna la Dinamo, pe care nu si l-a mai luat insa de 3 luni. Craiova i-ar da cu 3 000 pe luna in plus, varianta care nu-l incanta pe Nistor.