Rezista gazonul? FCSB, Dinamo si Rapid vor sa se mute pe National Arena! Ce meciuri vor avea loc

Echipa nationala, FCSB, Dinamo si Rapid vor sa joace pe Arena Nationala pana la finalul anului 2019.

La finalul lunii august, gazonul de pe Arena Nationala a fost schimbat pentru confruntarea Romaniei cu Spania din preliminariile Euro 2020, dupa ce fusese distrus in timpul concertelor solistului britanic Ed Sheeran si trupei americane Metallica. Desi Gabriela Firea, primarul Capitalei, a vizitat cel mai mare stadion al tarii si s-a declarat multumita de calitatea lucrarilor efectuate, noul gazon a dat semne de slabiciune atat in timpul antrenamentului oficial al reprezentativei iberice, cat si in timpul intalnirii.



Bucati de gazon s-au desprins foarte usor, mai ales cand fotbalistii au facut miscari bruste sau “alunecari”, semn ca stratul de iarba nu a avut timp sa se inteleneasca cum trebuie, dar si ca mai vechile probleme cauzate de proiectarea defectuoasa a stadionului (lipsa luminii naturale, lipsa vantului, umiditate crescuta etc.) nu au putut fi remediate cu solutii tehnice.



Pentru cea mai mare arena din tara urmeaza o perioada extrem de importanta in care vor juca aici, pana la finalul anului 2019, echipa nationala a Romaniei (Norvegia, 15 octombrie / Suedia, 15 noiembrie), FCSB (CFR Cluj, 21 septembrie / Dinamo, 5 octombrie / Sepsi, 2 noiembrie / Astra, 23 noiembrie / Gaz Metan Medias, 7 decembrie / CS „U” Craiova, 21 decembrie) si Dinamo (FC Botosani, 14 septembrie / in functie de cererea de bilete, dinamovistii mai pot juca pe Arena Nationala o parte dintre partidele de pe teren propriu din 2019, impotriva lui FC Voluntari, Gaz Metan Medias, Viitorul, CFR Cluj, Poli Iasi, Chindia si Sepsi).



De asemenea, oficialii rapidisti au dezvaluit ca ar vrea sa joace macar un meci pe stadionul de 55.000 de locuri pana la finalul anului. Cum pe 5 octombrie, cand Rapid va juca pe teren propriu cu UTA, se desfasoara derby-ul FCSB - Dinamo, iar pe 16 octombrie, cand este programata intalnirea Rapid - Petrolul, echipa nationala va juca cu Norvegia, cel mai probabil „visinii” se vor muta din Regie pe Arena Nationala pentru partida cu „U” Cluj, programata pentru 9 noiembrie.



Daca calitatea gazonul se va deteriora rapid, cel mai probabil FCSB va juca din nou la Pitesti sau pe noua arena din Tg. Jiu, care va fi inaugurata in aceasta toamna, Dinamo va ramane in Stefan cel Mare, iar Rapidul va juca toate meciurile pe Stadionul Regie. Adevarata problema va fi pentru echipa nationala, care are programate in aceasta toamna doua meciuri decisive pentru calificarea la Euro 2020, impotriva unor echipe masive, avantajate in teorie de un gazon mai slab calitativ. De asemenea, apar serioase semne de intrebare in privinta modului in care Primaria Bucuresti va reusi sa ofere un gazon decent pentru meciurile de la Campionatul European din vara anului viitor.