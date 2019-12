"Aoleu, am zis ca le LEG DE MINE!" :)) Ce spune Alibec despre gestul care l-a DAT AFARA de la FCSB

Denis Alibec a revenit printre golgeterii campionatului si viseaza la un transfer major.

Alibec si Budescu sunt oamenii care-l fac pe Ioan Niculae sa viseze la un nou titlu pentru Astra. Cei doi conduc atacul echipei din Giurgiu in seconul unui record istoric. Astra are 8 victorii consecutive in Liga 1! Diseara da peste CFR Cluj, campioana ultimelor doua sezoane.

Alibec recunoaste ca se gandeste la un nou transfer in strainatate. A mai jucat in Italia si Belgia. Denis lucreaza nu doar la finalizari spectaculoase alaturi de Budescu. Incearca sa-si controleze reactiile din timpul meciurilor. Si-a interzis sa mai dea din maini! :)

Ce a spus Alibec la Digisport despre...

...nationala: "Jucatorii nationalei au fost top la capitolul daruire in mandatul lui Contra. Da, in afara de meciul cu Spania, acolo puteai sa ai 3 vointe, degeaba"

...conexiunea cu Budescu: "De cand am venit la Astra, am vazut ca da gauri bune si mi-am zis: Ba, ia sa plec eu, ca mi-o da el odata si-odata"

...datul din maini, gest care l-a scos din primul 11 la FCSB: "Aoleu...am zis ca le leg de mine"

...golul lui Budescu de la vestiare: "Urmeaza sa dea din masina"

...cota sa de transfer: "Mai putin de 5 milioane, ca sa ma lase sa plec"

Denis Alibec are 8 goluri in acest sezon si e al doilea in topul golgeterilor campionatului, la egalitate cu Bus, Valentin Gheorghe si Gabi Iancu.