A sunat Gigi la pauza?! De ce l-a schimbat Vintila pe Pantiru, noul preferat al patronului FCSB? Ce raspuns a dat antrenorul

FCSB a invins Viitorul in deplasare, scor 2-0, si a urcat pe locul 4 in Liga 1.

Bogdan Vintila a vorbit dupa succesul obtinut impotriva echipei antrenante de Gica Hagi si spune ca este foarte multumit de jucatori si de forma buna prin care trece formatia sa.

"Sunt foarte multumit de rezultat, de faptul ca am luat 3 puncte, ca ne continuam forma buna prin care trecem. Imi doresc sa o mentinem si in ultima etapa din acest an, contra Univeristatii Craiova. Am intalnit o echipa buna, care joaca fotbal bun si tocmai de aceea sunt multumit de jucatorii mei", a declarat tehnicianul FCSB-ului.

Intrebat de ce l-a schimbat la pauza pe Pantiru, despre care Gigi Becali a spus ca este noul sau pariu si ca, la ora actuala, este cel mai bun fundas stanga din Europa, Vintila a raspuns sec, vizibil deranjat de intrebare.

"Jurnalist: De ce l-ati schimbat la pauza pe Pantiru?

Bogdan Vintila: Ca sa-l introduc pe Cristea"

De asemenea, Vintila spune ca nu este deranjat de criticile aduse si ca ii sunt chiar benefice.

"Criticile ma tin un pic treaz, altfel dorm pe mine. E bine cand sunt criticat, ca ma tine atent, eu nu ma supar. Cine ma critica inseamna ca vrea sa fiu mai bun", a incheiat Vintila.