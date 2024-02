Cât a plătit Mihai Rotaru pentru noul atacant de la Universitatea Craiova

Jalen Blesa (23 de ani) vine de la FC Prishtina și este spaniol cu cetățenie engleză. Și-a început cariera la CD Masnou, iar în 2020 a ajuns în Anglia, acolo unde a evoluat pentru Arlesey Town, în eșaloanele inferioare ale fotbalului britanic.

Atacantul cu cifre impresionante în campionatul din Kosovo a ajuns la Universitatea Craiova pentru 165.000 de euro, scrie Kosovar Football. Din această sumă, 20 la sută din bani vor merge la KF Rahoveci, fosta echipă a spaniolului.

În plus, FC Prishtina a păstrat un procent de 15 la sută dintr-un viitor transfer al lui Blesa, mai notează sursa citată.

???????? Jalen Blesa has officially joined Romanian side Universitatea Craiova from Prishtina on a three-and-a-half-year contract.

Deal is rumored to be worth €165k, with 20% of that belonging to KF Rahovec. Prishtina will also receive 15% of a future sale. ✅

Good luck, Jalen! ???????? pic.twitter.com/4Y6Xw6K39y