"Am bagat pase dintr-o atingere, calcaia, exterioare!" Vintila, INCANTAT de jucatorii FCSB-ului! Prima reactie dupa victoria clara cu Viitorul

Vintila crede in continuare in titlu!

Antrenorul de la FCSB cere mobilizare maxima inaintea ultimului joc al anului, cu Craiova (duminica, 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro).

"Confirmam momentul bun prin care trecem. Ne dorim sa ramanem la fel de echilibrati si sa castigam si cu Craiova. A fost un joc foarte bun, sunt multumit de jucatori. Baietii au avut pofta de joc, au incercat la un moment dat pase dintr-o atingere, din doua, exterioare, calcaie. Faci lucruri de astea cand ai rezultatul asigurat. Cunosteam lotul cand am venit aici, am crezut ca se poate lucra foarte bine cu ei. Erau doar putin debusolati, dar lucrurile s-au linistit pe parcurs", a spus Vintila la Digisport.

Antrenorul FCSB asteapta cat mai multi fani in tribune la ultimul derby al anului, cu CSU Craiova: "Avem suporteri multi, sunt foarte multi alaturi de noi. FCSB e o echipa foarte iubita, nu doar in Bucuresti, ci in toata tara."