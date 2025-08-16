Fotbalistul a plecat de la FCSB în urmă cu un an, după ce echipa din Qatar a plătit aproximativ cinci milioane de euro pentru serviciile acestuia. În a doua jumătate a stagiunii precedente, Coman a fost trimis sub formă de împrumut la Genoa. Acum, a revenit la Al Gharafa.



Reacția lui Elias Charalambous după ce Gigi Becali a anunțat că-l vrea la FCSB pe Florinel Coman



Gigi Becali a declarat recent că a discutat cu Florinel Coman o eventuală revenire a jucătorului la FCSB. Internaționalul român a bifat 233 de apariții pentru gruparea roș-albastră în toate competițiile, a reușit să marcheze 63 de goluri și a oferit, pe deasupra, 62 de pase decisive.



”Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.



Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.



V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.



Sâmbătă după-amiază a avut loc conferința de presă premergătoare meciului Rapid - FCSB, în care Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a fost întrebat despre o posibilă revenire a lui Coman la echipă.



”Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit”, a spus cipriotul.

