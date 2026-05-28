Rareș Ilie a fost împrumutat de Nice la Empoli în Serie B, unde a evoluat destul de puțin în finalul acestui sezon.

Mijlocașul ofensiv va reveni la Nice în această vară, dar cel mai probabil francezii nu îl vor păstra.

Rareș Ilie poate reveni în Superliga: Rapid este pe urmele lui

Rareș Ilie mai are doar un an de contract la formația din Ligue 1, iar varianta ca Nice să îi prelungească înțelegerea este destul de grea de crezut.

Fotbalistul român a intrat pe radarul lui Rapid, acolo unde este dorit de Daniel Pancu, conform GSP.ro. Giuleștenii au varianta de a-l împrumuta sau de a-l transfera direct.

Rareș Ilie a fost cumpărat de Nice de la Rapid în 2022, în schimbul a 4.000.000 de euro, dar nu s-a impus la formația franceză.

El a fost împrumutat de-a lungul acestor patru ani la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport, Catanzaro sau Empoli.

28 de meciuri, două goluri și patru assist-uri sunt cifrele lui Rareș Ilie în tricoul lui Empoli în stagiunea recent încheiată din Serie B.

Mijlocașul de 23 de ani este cotat la 1,4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.