Mijlocașul ofensiv român de 22 de ani a contribuit la victoria lui Empoli contra celor de la Catanzaro, scor 1-0, într-un meci decis printr-un penalty transformat de Shpendi în repriza secundă.



Toscanii au jucat cu un om în minus încă de la pauză, după eliminarea lui Popov, dar au rezistat și au luat trei puncte uriașe înainte de pauza competițională.



Ilie a intrat în repriza secundă și a fost remarcat pentru aportul ofensiv. Presa italiană i-a acordat nota 6,5, iar Tuttomercatoweb a notat: „Preia foarte bine, a fost aproape să facă 2-0 și luptă pentru fiecare minge.”



Antrenorul l-a lăudat în fața presei



La finalul partidei, antrenorul Empoli, Alessio Dionisi, a vorbit despre victoria echipei și a scos în evidență rolul jucătorilor intrați de pe bancă, printre care și Rareș Ilie.



„Și cei care au intrat au făcut diferența. Atât Pellegri, cât și Ilie. Au adus energie, au dus mingea mai sus și au înțeles bine momentele meciului”, a spus Dionisi.



Românul a legat din nou meciuri consistente în Serie B, iar statistica îl susține. Rareș Ilie se află în continuare în topul pasatorilor decisivi din campionat, cu 3 pase decisiveî n 11 meciuri, același număr ca fotbaliști precum Magnino (Modena), Marras (Reggiana) sau Dickmann (Bari).



Ilie a început sezonul excelent, fiind chiar liderul clasamentului la assist-uri în primele etape, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.

