Revenire surpriza: Ropotan s-a intors in Liga I. Cu cine a semnat

Adrian Ropotan s-a intors in Liga I, dupa doua sezoane in care a jucat la arabi

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Ropotan a semnat astazi cu Concordia Chiajna si revine astfel in Liga I dupa doua sezoane in care a evoluat pentru Hatta Club, in Emiratele Arabe Unite.

Ropotan a fost adus la cererea noului antrenor al Chiajnei, Dorinel Munteanu.

Fost jucator la Dinamo, campion in 2007, Ropotan a mai evoluat de-a lungul carierei la Dinamo Moscova, Tom Tomsk, Novgorod, Gabala, Petrolul si Pandurii.

Mijlocasul in varsta de 32 de ani are 7 selectii in nationala Romaniei.