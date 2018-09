Reactia lui Contra dupa ce "Radu cel Mare" a fost titular ieri in Serie A

Ionut Andrei Radu, portarul nationalei de tineret, a fost integralist ieri in meciul castigat de Genoa, 2-0 cu Chievo.

Cosmin Contra spune ca este mandru de debutul lui Radu la Genoa, dar nu se gandeste sa-l convoace la nationala mare in aceasta toamna.

"Cred ca la portari stam foarte bine, daca am avea toate posturile acoperite la fel de bine ca la portari nu as avea nicio problema si as dormi linistit noaptea", a spus Contra, care ii are in lot pentru meciurile cu Lituania si Serbia pe Tatarusanu, Pantilimon, Nita si Lung.

Meciul cu Lituania se joaca pe 11 octombrie, in direct la PRO TV.

"Trebuie sa castigam in Lituania, desi nu va fi un meci usor, in primul rand pentru ca jucam pe teren artificial si jucatorii nu sunt obisnuiti. Cel mai important este meciul cu Lituania, pentru ca daca vom castiga acel meci vom avea posibilitatea ca la Bucuresti, cu Sebia, sa ne jucam primul loc in grupa", a mai spus Contra.