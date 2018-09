Nu joaca la Bilbao, dar si-a luat un super BOLID! Colegii faimosi ai lui Ganea au reactionat imediat: "Asta e tractor!" FOTO

Cristi Ganea a ajuns vara asta la Athletic Bilbao, insa nu a apucat sa debuteze.

Ganea, 26 de ani, a impresionat la Viitorul Constanta si a ajuns in Tara Bascilor, la Bilbao, echipa care transfera rar jucatori care nu sunt basci.



Ganea a avut insa probleme medicale in vara si nu a apucat sa faca pregatirea alaturi de colegii sai din La Liga, iar pana acum nu a apucat sa debuteze oficial in Spania.



Potrivit ziarului AS, Ganea s-a confruntat cu o puternica alergie, iar apoi nu s-a putut antrena din cauza medicamentelor.



"Pana la inceputul lunii septembrie nu a putut elimina in intregime din organism medicamentele administrate pentru a se vindeca. Fundasul roman se umpluse de bube pe tot corpul si nu putea sa doarma, iar din cauza asta, nu s-a antrenat nici macar o singura zi. Dar acum este pregatit sa inceapa", a scris ziarul din Madrid.



Pana la debutul oficial, Ganea le-a arata fanilor sai de pe Instagram noul sau bolid AMG, masina ce poate depasi usor suma de 100.000 de euro.



"Masinile se conduc, un AMG se savureaza", a postat Ganea.



Colegii sai de la Bilbao au comentat imediat. Iker Muniain, jucator cu selectii la nationala Spaniei si aflat in vizorul unor cluburi precum Manchester United, a postat semnul unui tractor. "Da, masina mea e tractor pe langa ce conduci tu", i-a replicat Ganea.