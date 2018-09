"Repara" Niculescu imaginea si jocul lui Dinamo? Un fost mare atacant al "cainilor" are dubii: "Nu cred ca retrogradam sezonul asta, pentru ca nu ne lasa ceilalti! Dar mai stii?"

Inceputul slab de sezon al lui Dinamo ii duce pe fostii jucatori cu gandul la ce e mai rau.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Claudiu Vaiscovici (55 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, castigator al titlului de campion si al Cupei Romaniei in tricoul "alb-rosu", plus semifinalist al Cupei Cupelor, nu are cuvinte de lauda pentru situatia in care a ajuns fostul sau club.



Cum vi se pare schimbarea de antrenor de la Dinamo?

Eu stiu? Noi asteptam rezultate. Nu conteaza cine antreneaza echipa, conteaza sa fie rezultate bune. Dar rezultatele nu cred ca or sa apara, din moment ce au ramas aceeasi jucatori. Claudiu Niculescu poate sa aduca niste imbunatatiri, dar nu poate sa le creasca valoarea jucatorilor cu 50%. Are si el o marja in care poate aduce un plus, un 10% poate aduce si el. Dar noi nu avem jucatori de valoare, avem jucatori care vin liberi de contract, pe care nu dam bani. Nu am mari asteptari din partea lor... Va ramane in istorie Subotici ca a fost la Dinamo, dar a ratat din jumatate de metru. Sau altii, ca au jucat la Dinamo, domne! Era brand Dinamo, dar ei au jucat la Dinamo si au terminat pe locul 7. La Dinamo juca numai spuma, nu mai e cazul acum.



Lotul lui Dinamo cum vi se pare?

Daca pana in iarna suntem acolo, pe un loc 7-8, cu ceva imbunatatiri, putem prinde play-off-ul. Daca nu, avem aceeasi soarta ca anul trecut sau mai rau. Avem o linie de fund care e varza toata, de la fundasul dreapta pana la fundasul stanga. Am pierdut un mijlocas defensiv, Mahlangu, care era un jucator-cheie in linia mediana. Cu el in teren avea si Nistor o mai mare libertate in joc si putea sa urce mai mult in atac. Nu ai altul in locul lui, de valoarea lui, Nistor trebuie sa faca mai mult faza defensiva si ajuta mai putin atacul... Hanca, spui ca e de alta planeta baiatul asta, a uitat fotbalul intr-un an de zile. E in lumea lui, picat din cer, are meciul lui, pluteste ca o fantoma deasupra gazonului... In atac nu avem forta, marcam putin. Sunt probleme destul de mari peste tot, in toate compartimentele. Penedo a aparat si el bine cand a avut niste fundasi care l-au mai protejat. Acum e si el in nota echipei.



Aducerea lui Grozav ar rezolva lucrurile?

Daca il aduci pe Grozav, e foarte bine. Acum sa vedem ce mai joaca si Grozav... Daca a mai jucat in ultima perioada, sa nu patim cum am patit cu Torje. Torje a venit sa ajute Dinamo, dar l-a ajutat Dinamo pe el. Ca Torje era varza cu pregatirea, cu fitele era la superlativ si nu prea a ajutat Dinamo.



Ce ar trebui sa faca Dinamo ca sa isi revina putin?

Eu am invatat de cand eram tanar ca trebuie sa incepi sa construiesti o echipa cu apararea. Ca sa iti dea siguranta si, pe urma, ceilalti sa zburde catre poarta adversa. Sunt multe vorbe in fotbal. "Atacul iti castiga meciurile, apararea iti castiga trofeele". La Dinamo, cum vine lume putina acum, se potriveste si aia cu "atacul iti da gol si apararea se duce in tribuna si aplauda"... Multor echipe din campionatul nostru le marcheaza fundasii golurile, pentru ca acum toate echipele stau bine din punct de vedere fizic, se apara toate aglomerat, se inchid bine. Atacantii de multe ori trebuie sa creeze spatii pentru cei care vin din spate, dar la noi nu prea e cazul. E greu, avem viata grea.



Unii spun ca, pentru prima data in istorie, Dinamo ar trebui sa se gandeasca serios la salverea de la retrogradare...

Nu cred ca picam, pentru ca sunt alte echipe mai slabe decat noi. Nu ne lasa altii sa retrogradam! Dar mai stii? Nu se stie niciodata, poate continua degringolada. Eu ma gandesc ca, daca rezultatele vor fi la fel de modeste pana in iarna, poate ca baga mana in buzunar acest "patron" si poate aduce jucatorii de care avem nevoie ca sa fim siguri ca nu retrogradam. Si cu contracte din astea de abia merg pe strada, ce sa le ceri? Poate trebuie schimbata schema, sa dea contracte mai mici, dar prime de joc si de obiectiv mai mari. Sau poate ca 7.8.000 de euro pe luna sunt prea multi bani pentru unii jucatori din lotul actual. Am mai avut o perioada grea prin anii ’90, dar exista potential, nu ce e azi. Nu lipsa trofeelor e problema, ci ca nu se intrevede nicio speranta. Iau cate 3, cate 3, dar nici nu joaca ceva, nu se vede o imbunatatire. Chiar si punctele din acest sezon sunt castigate cu noroc: am castigat chinuit cu Voluntari, cu Hermannstadt am castigat in ultimele minute, cu Viitorul ne-am aparat ca la Rovine, cu copiii aia care ne-au pasat de ne-au strambat capul...



Cum credeti ca se va descurca Claudiu Niculescu?

E foarte greu si pentru el, pentru ca toata lumea asteapta rezultate imediate. Eu cred ca el nu poate, peste noapte, sa imbunatateasca foarte multe aspecte. Din punctul meu de vedere, si-a ales gresit momentul sa vina la Dinamo. E totusi bine ca a venit, pentru ca atunci cand merge bine echipa nu se schimba antrenorul si atunci vor toti sa vina. Cand curge lapte si miere vrea toata lumea sa fie prezenta. Daca si in iarna face lista Niculescu de 3 fundasi centrali si de 3 fundasi stanga, prioritati pentru achizitii, dar i se aduc a 9-a sau a 10-a optiune pentru fiecare post, vor fi aceleasi rezultate. Or sa ii zica "ti-am adus fundas central!", dar tot aparare-svaiter vom avea.



Lui Bratu ii reprosati ceva?

Nu mi-a placut ca a schimbat de la etapa la etapa cate 4-5 jucatori. Mai schimbi 1-2, dar nu stiu ce a fost in capul lui. Cel mai mult ii reprosez ca a avut la dispozitie foarte-foarte mult timp, play-out-ul si pregatirea de vara, ca sa isi dea seama de valoarea jucatorilor din lot. Nu ii inteleg pe antrenorii care zic, ca sa nu deranjeze conducerea, ca sunt multumiti de lot, cand vedem cu totii ca exista anumite probleme. Aduc jucatori Manchester City, Juventus, Manchester United, care au niste loturi fantastice, si nu cauti sa aduci tu, care ai numai juniori si liberi de contract? E o atitudine de "Lasa ca vin banii, vad eu fac, Dumnezeu cu mila!". Bratu l-a vazut pe Katsikas cum joaca, l-a avut toata vara in pregatire, pe urma l-a bagat in teren si i-a gafat in fiecare meci. Poate ca el a cerut si nu i s-a adus ce a vrut, nu stiu.



Ce semnal trimite inlocuirea antrenorului, dupa un conflict jucator-antrenor?

Eu cred ca Bratu stia ca o sa plece si de aceea a spus toate lucrurile alea. Parerea mea e ca anumite lucruri nu se spun. Nu are experienta, nu trebuia sa faca spectacolul pe care l-a facut, pentru ca mai mult a tulburat apele. O fi fost frustrat si el un pic, poate cu gandul ca pleca de la Dinamo. Aici se vede ca nu are experienta, o sa capete in timp. Calitati de antrenor are, potential are, dar ii trebuie experienta. La lotul actual al lui Dinamo, trebuia o reconstructie din temelii. Or cred ca el nu a avut curajul si experienta ca sa isi asume o demolare si o reconstructie totala. Deocamdata!



Reconstructia inseamna neaparat jucatori tineri?

Bine ca nu se mai bate moneda, cum s-a tot batut in ultimii ani, cu "New Dinamo". Nou proiect, nou proiect... Bine ca macar nu se mai spune, cu tineri, cu investitii, cu planuri... Tinerii din lotul actual nu sunt la valoarea tinerilor de acum 10-20 de ani. Am fost si eu antrenor la juniorii lui Dinamo, stiu ce spun. Bratu spunea ca sunt jucatori buni, dar mie nu mi-au demonstrat nimic. Am vazut ca tot sunt laudati "grupe bune", "campioni nationali", "talente", "loturi nationale", "potential"... Dar sunt juniori, care au iesit din perioada junioratului si sare mingea din ei. Campioni nationali, care nu stiu sa centreze, mai rar! Altii sunt dati sa joace pe la Braila, pe la alte echipe din Liga 2. Cum sa cresti acolo, intre aia care plang toata ziua ca nu au ce manca? Termina antrenamentul si se duc si ei la o tuica, la bere, la o casa de pariuri, cum sa creasca copiii astia? Daca aveau valoare, ii dadeau la echipe de locul 5-6 din Liga 1. Moldoveanu, ca rupe gura... Grigore, ca rupe gura... Nu au rupt gura nimanui! Stiti ce se intampla? Nici la Dinamo nu e un mediu extraordinar pentru tineri. E o tensiune anormala si, ca sa cresti, trebuie sa joci langa fotbalisti buni, de la care sa furi meserie. Iar jucatorii astia, care sa fie un model pentru cei tineri, nu exista in acest moment in lotul lui Dinamo.