Revenire surpriza pentru Bogdan Vintila! Jucatorul de '100 de milioane' al lui Becali a inceput antrenamentele

Astazi, in cantonamentul de la Berceni, Bogdan Vintila a avut parte de o surpriza

La antrenamente si-a facut aparitia Olimpiu Morutan, primul jucator pe care Becali vrea sa-l vanda cu 100 de milioane de euro.

Mijlocasul in varsta de 21 de ani este ultimul jucator care a ajuns in cantonamentul celor de la FCSB. El a intarziat o saptamana fata de coechipierii sai pentru ca a suferit o interventie chirurgicala simpla, dar care l-a impiedicat sa se antreneze, avand nevoie de cateva zile de pauza. El a ajuns pe terenurile de la Berceni dupa ce a obtinut acordul medicilor.

Potrivit Fanatik, astazi, in al doilea antrenament al zilei, el a facut miscari de stretching, iar in zilele viitoare se va alatura colegilor lui, in grupuri de cate 4, pentru a continua pregatirea.

Acum, la antrenamente, mai este asteptat doar Harlem Gnohere, care a fost acasa, in Belgia, si care nu a ajuns inca inapoi in Romania.

In urma pauzei cauzate de noul coronavirus, Gigi Becali a pus 6 jucatori pe lista neagra si i-a trimis in somaj tehnic. Dintre ei, doar Planic a revenit la pregatire. El este acum in izolare la Berceni, alaturi de Aristidis Soiledis. Gnohere va intra si el in izolare atunci cand va reveni la antrenamente. In schimb, lui Balgradean, Popa, Stan si Momcilovic, Becali le-a interzis sa revina la sesiunile de pregatire.

