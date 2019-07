Moutinho si Salomao, gata de debutul pentru FCSB! Ce a spus Salomao despre derby-ul cu Dinamo si situatia de la fosta echipa: "Nu e nicio presiune pentru mine!"

Thierry Moutinho si Diogo Salomao pot juca primele minute la FCSB dupa ce au semnat cu vicecampioana Romaniei la inceputul acestei saptamani.

Noile achizitii de la FCSB, Thierry Moutinho si Diogo Salomao, au fost prezente la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Sepsi, alaturi de antrenorul Bogdan Andone.

"Sunt foarte fericit ca sunt aici la acest club mare. Abia astept sa incep sa joc si sa-mi ajut echipa sa ne indeplinim obiectivele, sa obtinem trofeele. Urmeaza sa ma pun la punct fizic" a declarat Thierry Moutinho.



"Si eu sunt foarte fericit, e o ocazie de a reprezenta un club mare din Romania. Sper sa fiu cea mai buna versiune a mea si sa-mi ajut echipa pentru a realiza obiectivele. Eu am luat decizia cand a aparut oportunitatea de a veni aici. Pentru mine era clar, era o decizie usoara, e un club care are conditiile necesare pentru a evolua ca jucator. Faptul ca stiam clubul si tara este un argument in plus" a spus Diogo Salomao.



"Calitatea echipei ne indreptateste sa speram la titlu. Totul va depinde de noi si de efortul pe care il vom depune. Sunt 38 de meciuri, nu va fi usor, dar depinde de noi. Eram acasa cand am fost sunat (de FCSB) si nu a durat mult sa ma decid. Au urmat discutii legate de contract, dar atat, am decis usor sa vin. Nu am jucat numai in banda, am jucat si central si al 2-lea varf, nu am nicio problema cu sistemul de joc" a mai spus Moutinho.

Salomao, despre situatia de la Dinamo

Fost jucator la Dinamo, Diogo Salomao a vorbit despre faptul ca a ales marea rivala si despre marele derby.

"Cred ca e o situatie complicata (la Dinamo), este greu pentru jucatori, este o problema pe care trebuie sa o rezolve ei si au un campionat intreg sa o faca . (Derby-ul cu Dinamo) va fi o partida frumoasa, e frumos sa joci in astfel de meciuri, e un derby. Tuturor jucatorilor le plac derby-urile cu stadionul plin. Pentru mine nu e o presiune sa joc intr-un derby contra fostei echipe. E o partida normala" a spus Salomao.

Pot debuta cu Sepsi

Antrenorul echipei a indicat ca va face schimbari in primul 11 la partida cu Sepsi de luni seara.

"Mai avem o zi pana la partida cu Sepsi, mai sunt 2 antrenamente. O sa vedem cum se prezinta toti jucatorii din lot, vom vedea cum sunt si jucatorii care au jucat in ultimele 3 partide. Maine dupa antrenamentul de dimineata ma voi decide asupra echipei" a spus antrenorul Bogdan Andone despre sansele lui Moutinho si Salomao de a debutat luni seara pentru FCSB.