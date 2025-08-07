Zeljko Kopic va avea la dispoziție trei jucători care au absentat în ultima partidă. Stipe Perica (30 de ani) revine și va juca în premieră în acest sezon. Va începe meciul de vineri, cu Metaloglobus, din postura de rezervă și are șanse importante să fie aruncat în joc de antrenorul dinamovist.



Atacantul croat, care a avut prestații impresionante în a doua parte a sezonului precedent, a fost ținut departe de gazon de o inflamație. Se pare că problemele sale s-au rezolvat și va reintra în circuitul echipei.



În plus, Zeljko Kopic îi va avea la dispoziție și pe Mamoudou Karamoko și Jordan Ikoko, absenți de la ultima partidă, scrie GSP.ro.



Ce urmează pentru Dinamo după victoria cu FCSB



Dinamo se va deplasa, în etapa următoare, la Clinceni pentru duelul cu nou-promovata Metaloglobus. În prima etapă, ”roș-albii” au întâlnit o altă nou-promovată, Csikszereda, reușind să scoată doar un rezultat de egalitate, scor 2-2.



UTA Arad (acasă), Universitatea Cluj (deplasare) și Hermannstadt (acasă) sunt echipele pe care Dinamo le va întâlni în luna august, până la pauza competițională pentru meciurile echipei naționale cu Cipru și Canada.



După reluarea campionatului, în a doua săptămână din septembrie, Dinamo va avea parte de un alt test dificil. Se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu.

