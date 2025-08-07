"Armă secretă" pentru Drita în meciul cu FCSB: a jucat un an în România, chiar și împotriva campioanei

Armă secretă pentru Drita &icirc;n meciul cu FCSB: a jucat un an &icirc;n Rom&acirc;nia, chiar și &icirc;mpotriva campioanei Europa League
FCSB - Drita, LIVE EXCLUSIV pe PRO TV și VOYO, de la ora 21:30.

Vesel Limaj, Blerim Krasniqi, Drita, FCSB, CS Mioveni
Eliminarea dureroasă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în fața celor de la Shkendija, a trimis campioana României în Europa League. Acolo o așteaptă Drita, formație din Kosovo.

"Armă secretă" pentru Drita în meciul cu FCSB

Adversarii vin cu două fețe cunoscute fanilor Superligii. Cea mai interesantă este cea a lui Blerim Krasniqi (29 de ani), fost atacant la CS Mioveni în sezonul 2022-2023. 

Kosovarul a bifat 26 de meciuri și 3 goluri, inclusiv o apariție contra FCSB, într-o înfrângere grea, 1-5 pe Arena Națională. Atunci a fost titular, dar a fost înlocuit la pauză cu Liviu Antal, autorul singurului gol al Mioveniului.

Krasniqi joacă acum pentru Drita și este una dintre armele principale ale formației din Kosovo, pentru care are 18 goluri la activ.

Un alt fost jucător din România este Vesel Limaj (28 de ani), mijlocaș central cu cetățenie germană și kosovară.

A fost legitimat la FC Hermannstadt în 2023, și a prins doar 16 meciuri. A ajuns recent la Drita, cu care a bifat toate meciurile din preliminariile Ligii Campionilor.

