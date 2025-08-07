"Armă secretă" pentru Drita în meciul cu FCSB: a jucat un an în România, chiar și împotriva campioanei

Eliminarea dureroasă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, în fața celor de la Shkendija, a trimis campioana României în Europa League. Acolo o așteaptă Drita, formație din Kosovo.



"Armă secretă" pentru Drita în meciul cu FCSB



Adversarii vin cu două fețe cunoscute fanilor Superligii. Cea mai interesantă este cea a lui Blerim Krasniqi (29 de ani), fost atacant la CS Mioveni în sezonul 2022-2023.



Kosovarul a bifat 26 de meciuri și 3 goluri, inclusiv o apariție contra FCSB, într-o înfrângere grea, 1-5 pe Arena Națională. Atunci a fost titular, dar a fost înlocuit la pauză cu Liviu Antal, autorul singurului gol al Mioveniului.



Krasniqi joacă acum pentru Drita și este una dintre armele principale ale formației din Kosovo, pentru care are 18 goluri la activ.

