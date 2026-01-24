Victor Angelescu i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce patronul celor de la FCSB a insinuat că Olimpiu Moruțan, ajuns recent la Rapid, se confruntă în continuare cu probleme medicale în urma rupturii tendonului lui Ahile pe care a suferit-o între martie și decembrie 2024.

Victor Angelescu, răspuns pentru Gigi Becali în cazul lui Olimpiu Moruțan

Acționarul minoritar al giuleștenilor a susținut că nu este deranjat de ce a pus Becali, deoarece așa este stilul său. În plus, Angelescu l-a întrebat retoric pe latifundiar de ce și l-a dorit pe Moruțan la FCSB, dacă spune adevărul.

„Nu mă deranjează, e stilul dânsului. Dacă o luăm altfel, din ce înțeleg, i-a făcut o ofertă și a vrut să-l ia. Deci, dacă era terminat, de ce a vrut să-l ia la FCSB?

Da, normal că la vizita medicală a făcut teste suplimentare și a ieșit foarte bine. Și fizic a ieșit foarte bine, dar în fotbal ai nevoie să joci”, a declarat Victor Angelescu, la televiziunea Prima Sport 1.