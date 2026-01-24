VIDEO EXCLUSIV "D-asta a fost adus Moruțan!" Presiune pe transferul iernii de la Rapid

Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid, iar aducerea mijlocașului a readus entuziasmul în rândul suporterilor formației giuleștene.

Robert Niță: "Olimpiu Moruțan a fost adus la Rapid ca să facă diferența"

Robert Niță (48 de ani), fostul atacant de la Rapid și un apropiat al conducerii actuale din Giulești, a comentat sosirea lui Olimpiu Moruțan în Giulești și așteptările care vor exista de la playmaker-ul care a evoluat ultima dată la Aris Salonic.

"Moruțan, în rolul de număr 10, va avea deschidere foarte mare, poate să joace stânga, poate să joace dreapta, va fi tot timpul cu fața la poartă. Se poate asocia cu Dobre, Petrila, Koljic, Petrila.

D-asta a fost adus Moruțan, să facă diferența. El dă la poartă și are pase foarte bune. În meciul cu Elveția, a fost băgat la 0-2 și a dat două pase de gol. A jucat în diagonală și au ieșit niște acțiuni foarte bune.

Cred că orice antrenor își dorește să aibă astfel de probleme în vestiar, să nu știe pe cine să aleagă", a spus Robert Niță, la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO.

După ce s-a transferat la Rapid, Moruțan a vorbit despre accidentarea lui: ”Nu rezista nimeni prin ce am trecut”

În interviul de prezentare la Rapid, Olimpiu Moruțan a vorbit și despre accidentarea pe care a suferit-o în 2024. Fotbalistul a indicat faptul că nu mulți ar fi rezistat chinurilor prin care a fost supus în perioada în care a stat pe bară.

”Nu cred că dacă era altcineva în locul meu rezista prin ce am trecut eu. Dar mereu am fost pozitiv și mi-am dorit să vină momentul în care îmi revin și sunt sută la sută.

Ce am avut nevoie cel mai mult acum e să am jocuri în picioare, să prind ritmul de oc și sper să mă eliberez, așa, să spunem, de toată situația.

Nu am jucat niciodată aici (n.r. în Giulești), dar sper să o fac bine. Am primit multe mesaje din partea fanilor, m-au susținut și mi-au urat 'Bine ai venit!'”, a spus Olimpiu Moruțan.

