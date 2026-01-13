Universitatea Craiova este lider, cu 40 de puncte, urmată de Rapid București, la doar o lungime distanță. FC Botoșani și Dinamo sunt la egalitate pe locurile 3 și 4, cu câte 38 de puncte.



În acest context, Rapid ar putea pierde un titular important. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundaș central, este dorit insistent de GKS Katowice, echipă aflată pe locul 16 din 18 în Ekstraklasa, prima ligă a Poloniei.



Ofertă pentru Denis Ciobotariu! Victor Angelescu a confirmat negocierile



Ciobotariu a ajuns în Giulești în ianuarie 2025, după ce Rapid a plătit 50.000 de euro pentru a-l elibera din ultimele luni de contract cu Sepsi OSK.



Până la momentul redactării acestui articol, stoperul a strâns 35 de meciuri și a marcat patru goluri. Interesul polonezilor este real, iar negocierile sunt deja în desfășurare.



Presa din Polonia a anunțat că GKS Katowice caută urgent întăriri în apărare, iar fundașul român se află pe lista scurtă a clubului. Victor Angelescu, președintele Rapidului, a confirmat existența ofertei.



„Avem pentru Ciobi (n.r - Ciobotariu) ofertă. Inițial am refuzat-o. Vom vedea”, a declarat Victor Angelescu pentru PRO TV și Sport.ro.

În cazul unei plecări, Costel Gâlcă îi mai are la dispoziție în centrul apărării pe Alexandru Pașcanu, Lars Kramer, Leo Bolgado și Cristian Ignat, acesta din urmă fiind și el vizat de un posibil împrumut în această iarnă.

