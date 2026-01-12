Oficialul din Giulești a transmis că antrenorul Costel Gâlcă mai așteaptă întăriri esențiale pentru a aborda cu un lot solid partea a doua a sezonului, prioritățile fiind acoperirea posturilor de portar și fundaș stânga, unde variantele actuale sunt limitate.



Giuleștenii vor să se asigure că Gâlcă are la dispoziție dubluri pe posturi cheie înainte de reluarea Superligii. După sosirea lui Daniel Paraschiv, conducerea Rapidului se concentrează acum exclusiv pe defensivă. Andrei Borza a rămas singura soluție viabilă în banda stângă, iar plecarea lui Stolz a lăsat descoperit postul de rezervă pentru Marian Aioani.



„Trei jucători trebuie să mai vină. Doi jucători veneau dinainte, un mijlocaş si atacant. A venit deja Daniel Paraschiv. A plecat Stolz, aşa că avem nevoie de încă un portar. Ne mai dorim încă pe cineva în stânga, fundaş. Bădescu putea şi nu prea putea (n.r. să joace fundaş stânga). Singurul fundaş stânga de meserie era Borza. Avem nevoie măcar de încă un fundaş stânga. Încă discutăm. Sper că da, sper să definitivăm. Trebuie să avem pe cineva în bandă”, a spus Victor Angelescu pentru Primasport.



Ce se întâmplă cu postul de portar



Deși s-a vehiculat numele lui Jesus Fernandez ca o posibilă soluție pentru a completa lotul rapidiștilor, acționarul minoritar al Rapidului a infirmat această pistă. Giuleștenii caută un goalkeeper care să pună presiune pe titularul Aioani, însă privirile sunt îndreptate către alte ținte, atât din campionatul intern, cât și din străinătate.



„Jesus Fernandez, nu. Suntem aproape. Negociem şi cu un portar de afară, avem opţiuni şi din ţară”, a mai spus acționarul Rapidului.

