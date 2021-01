Replica FABULOASA a lui Neagoe pentru unul dintre jucatorii sai: "Te tin si intr-un picior pe teren!" Antrenorul a vorbit cu patronul despre problemele de la club

Astra este pe locul 12 in campionat dupa remiza cu Craiova.

Eugen Neagoe s-a declarat multumit de prestatia jucatorilor sai din meciul cu Craiova. Antrenorul Astrei a vorbit si despre problemele financiare de la club, de care s-au plans si jucatorii, dezvaluind ca a luat legatura personal cu patronul pentru a discuta subiectul.

Totodata, tehnicianul a dezvaluit ce i-a transmis lui Gaman inainte de meciul cu Craiova, dupa ce a fost fortat sa il scoata in meciul cu FCSB, iar schimbarea l-a costat puncte. Dupa ce l-a scos pe Gaman, care a acuzat dureri, FCSB a inscris 3 goluri.



"Ne-am dorit cele 3 puncte, am inceput jocul bine, am reusit sa marcam, dar nu am mai pus presiune pe poarta lor dupa.

Stiam ca vor fi mai bine fizic decat noi, au avut 3 zile in plus, era logic sa se intample asa. I-am felicitat pe baieti pentru atitudine.

Lazar, din pacate, a fost o greseala nefortata acolo, nu stiu cum a lovit mingea, speram sa fie bine.

Toti jucatorii sunt importanti, daca vorbim de Budescu si el este important, ca toti ceilalti.

E o realitate, sunt restante la echipa si salarii si prime, am primit promisiuni ca se vor rezolva lucrurile, am vorbit eu personal cu domnul Niculae. A promis ca va achita primele si salariile pe care baietii trebuie sa le primeasca.

Am avut probleme cu Gaman in meciul cu FCSB, a trebuit sa il scot. I-am zis lui Gaman ieri, mai in gluma, mai in serios: 'Sa nu te aud ca te mai doare ceva ca te tin si intr-un picior pe teren!'", a spus Eugen Neagoe la finalul meciului.