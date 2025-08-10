GALERIE FOTO Allegri a dat verdictul pentru Luka Modric după debutul la AC Milan: ”Trebuie să muncească!”

Allegri a dat verdictul pentru Luka Modric după debutul la AC Milan: "Trebuie să muncească!"
AC Milan a pierdut amicalul cu Chelsea de pe Stamford Bridge cu scorul de 1-4.

Luka ModricAC MilanChelseaMassimiliano Allegri
Românul Andrei Coubis a fost titular pe Stamford Bridge, însă a avut parte de o seară de coșmar. După ce a trimis în propria poartă în minutul 5, românul a văzut cartonașul roșu în minutul 18.

Massimiliano Allegri: "Modric abia a ajuns, trebuie să muncească!"

  • Modric milan 2
Pentru londonezi au mai punctat Joao Pedro (minutul 8) și Liam Delap (minutele 67P și 90). Pentru gruparea din Milano a înscris doar Youssouf Fofana.

Meciul de pe Stamford Bridge a consemnat și debutul la AC Milan al legendarului Luka Modric, care a fost trimis pe teren de către Massimiliano Allegri la pauză.

După meci, Allegri a dat verdictul pentru câștigătorul Balonului de Aur și a dezvăluit cum l-a simțit pe mijlocașul croat, care, în opinia sa, are nevoie de timp pentru a se adapta la echipă și pentru a-și reintra în formă.

Modric abia a ajuns, trebuie să muncească. Mă așteptam să joace doar 30 de minute, dar a jucat 45 de minute. Trebuie să își intre în formă, pentru că a început mai târziu decât restul”, a spus Massimiliano Allegri.

