Doar in Romania se putea intampla asa ceva! Rizea a fost schimbat de Neagoe in minutul 15 al meciului de la Arad, dupa ce deschisese scorul cu 7 minute mai devreme!

Robert Rizea a deschis scorul pentru Astra in minutul 8 al meciului de la Arad.

Cu toate acestea, la doar 7 minute a fost inlocuit de Eugen Neagoe cu italianul Mattia Montini.

Aceasta situatie a fost generata de existenta regulii U21 care obliga cluburile sa titularizeze doi fotbalisti de pana in 21 de ani, doar unul din ei trebuind sa fie permanent in teren.

Tanarul de numai 19 ani a mai jucat in acest sezon 15 minute in victoria de etapa trecuta a echipei sale, 3-0 in fata celor de la Gaz Metan Medias.