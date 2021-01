"Ce mai conteaza ca s-au antrenat in Turcia?! Cine vede rezultatul..." Neagoe, TRANSANT dupa infrangerea cu FCSB: "Atunci au aparut problemele!"

Astra a pierdut deplasarea cu FCSB de pe Arena Nationala, 3-0.

Giurgiuvenii ocupa locul 12 in campionat dupa 16 meciuri, cu 16 puncte obtinute, la doar doua puncte distanta de FC Arges, echipa de pe ultimul loc.

Astra a reusit sa pastreze scorul 0-0 pana in minutul 77, cand Dennis Man a deschis scorul cu o lovitura de cap, iar apoi Tanase a reusit si o dubla. Echipa lui Neagoe a avut o ocazie imensa in prima repriza, prin Radut, care a sutat din 3 metri, insa Vlad a intervenit senzational.

Eugen Neagoe a vorbit despre infrangerea suferita, felicitandu-si echipa pentru jocul bun facut pana la golul lui Man.

"Explicatiile sunt putine si simple, am facut un joc foarte bun si in aceasta seara, in 78 de minute FCSB nu a fost periculoasa. In prima repriza trebuia sa avem 2-0 la pauza, asta e fotbalul.

Totul s-a terminat dupa minutul 78, a trebuit sa il schimb pe Gaman. L-am bagat pe Montini, dar l-am bagat pe Riza, jucator de U21, nu a fost pregatit, a fost langa Man, Man i-a luat fata si a marcat, dar e un copil.

Nu am avut in aceasta seara o banca solida. Cand vor fi langa noi si jucatorii veniti acum la echipa vom arata mult mai bine.

Am fost pedepsiti in ultimele 12-13 minute. 78 de minute, FCSB nu ne-a creat nicio problema, nu imi faceam griji, dar ultimele 13 minute au fost dezastru. Cine vede rezultatul, ce sa mai comenteze...ca s-au antrenat in Turcia, noi in tara, pe unde ne-am antrenat, nu mai conteaza.

In acest moment, sunt foarte dezamagit de rezultat, nu de joc. Sunt doua luni restantele salariale, trebuia sa primim salariul pe decembrie, dar nu e ceva neobisnuit, sunt multe echipe cu asemenea probleme.

Avem foarte putine zile, luni jucam, putin timp de refacere. Craiova a jucat marti, au timp sa se recupereze, dar nu e nicio problema. Am mare incredere in jucatori si echipa. Am jucat cu echipa de pe primul loc de la egal la egal, cand a trebuit sa modific, a fost schimbarea lui Gaman pe care nu am luat-o in calcul, atunci au aparut problemele", a spus Neagoe la finalul partidei.