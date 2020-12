ACUM FC Botosani 0-0 Astra | A inceput repriza secunda! Nicio schimbare in cele doua echipe

14:57

Min 52: Prima ocazie importanta pentru giurgiuveni! Pap respinge un sut foarte bun din coltul careului al lui Budescu

Min 46: A inceput repriza secunda!



Min 45: Arbitrul Iulian Calin fluierul finalul primei reprize!

Min 41: Cartonas galben pentru Sousa de la Astra



Min 38: Radut trimite cu capul pe poarta aparata de Pap dupa o lovitura de colt, fara probleme insa pentru portarul Botosaniului



Min 30: O noua ocazie buna pentru Al Mawas. Sirianul trimite slab pe centrul portii dintr-o pozitie excelenta

Min 25: Valentin Gheorghe trimite primul sut spre poarta echipei din Botosani, la mare distanta insa de aceasta



Min 27: Al Mawas trimite mult peste poarta lui Lazar dintr-o pozitie foarte buna dupa o recuperare a lui Rodriguez



Min 20: O noua interventie incredibila a lui David Lazar! Portarul giurgiuvenilor a avut un reflex fantastic la un sut din mijlocul careului al lui Keyta



Min 17: Ocazie uriasa pentru Botosani! Lazar intervine fabulos la sutul de la 25 de m. al lui Rodriguez Min. 1: A inceput meciul!



Echipele trimise in teren de cei doi antrenori:



FC Botosani: Pap- Braun, Chindris, Harut, Holzmann, Rodriguez, Florescu, Ongenda, Keyta, Tircoveanu, Al Mawas Rezerve: Hankic, Plamada, Toutouh, Seroni, Tarsa, Ashkovski, Camara, Papa, Patache Antrenor: Marius Croitoru Astra Giurgiu: Lazar- Bruno, Dima, Graovac, Sousa, Crepulja, Gheorghe, Budescu, Radut, Canadija, Stahl Rezerve: Popa, Azulay, Wuthrich, Merloi, Moise, Balaure, Montini, Riza Antrenor: Eugen Neagoe

Primul meci al etapei a 13-a le pune fata in fata pe FC Botosani si Astra Giurgiu.

In acest moment, cele doua echipe se afla in jumatatea inferioara a clasamentului Ligii 1. FC Botosani este pe locul 11, cu 13 puncte, iar Astra ocupa a 15-a pozitie a clasamentului, cu 9 puncte.

Echipa lui Marius Croitoru nu a mai castigat in Liga 1 de la finalul lunii octombrie, cand se impunea cu 2-1 in fata celor de la Gaz Metan Medias. In ultimele 4 etape ale campionatului, FC Botosani a fost invinsa de UTA Arad si FCSB si a remizat cu Universitatea Craiova si Sepsi Sf. Gheorghe.

De cealalta parte, Astra a avut un parcurs mai bun in ultima perioada, reusind sa obtina o victorie cu FC Hermannstadt si doua remize, cu Dinamo si Chindia Targoviste, in ultimele 3 etape ale Ligii 1.

Meciul dintre FC Botosani si Astra Giurgiu este programat de la ora 18:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:





FC Botosani: Pap - Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu - Rodriguez, Florescu - Askovski, Ongenda, Keyta - Al Mawas





Astra Giurgiu: Lazar - Hugo Sousa, Graovac, Dima, Trusescu - Radut, Crepulja, Canadija, Gheorghe - Montini, Budescu