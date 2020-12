SOC in Liga 1! Eugen Neagoe ar putea pleca de la Astra dupa doar o luna: "Am primit niste semnale!" Ce echipa se intereseaza de antrenorul giurgiuvenilor

Astra a invins pe teren propriu cu scorul de 3-0 pe Gaz Metan Medias.

Dupa meci, antrenorul giurgiuvenilor a declarat ca exista un interes pentru serviciile sale de la ungurii de la Honved Budapesta.

Desi a spus ca se concentreaza pe ce are de facut la Giurgiu, Neagoe nu a exclus total posibilitatea de a merge la echipa din capitala Ungariei.

"Am primit niste semnale din Ungaria, de la Honved. Dar avem treaba acum, sunt la Astra. Honved e o echipa mare din Ungaria, dar in acest moment ma gandesc la ce am de facut la Astra.

Honved e un nume mare, intotdeauna poti sa te gandesti sa pleci cand ai discutii cu echipe valoroase", a spus Neagoe la finalul meciului.

Eugen Neagoe a fost numit antrenor al Astrei pe 11 noiembrie, dupa ce Edi Iordanescu, asteptat la echipa lui Ioan Nicular, nu a mai venit in cele din urma.