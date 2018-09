CUPA ROMANIEI | Debutul lui Claudiu Niculescu, nebunie la Alba Iulia inaintea meciului cu FCSB! Astazi 16.00 Voluntari - Botosani, 21.30 Dacia Unirea Braila - Dinamo

11:11 UNIREA ALBA IULIA - FCSB, joi 21.30 FC Unirea Alba Iulia - FCSB, din saisprezecimile Cupei Romaniei, se va disputa la Zlatna, oras de 8.000 locuitori, singurul din judet care are un stadion dotat cu instalatie de nocturna! Doar 2.000 de fani incap pe stadionul din Zlatna. Organizatorii vor sa monteze inca o peluza mobila, cu 600 de locuri! "Este un lucru dureros ca nu sunt locuri destule", spune Mihai Dascalescu, presedintele Unirii Alba Iulia. "Cred ca ne-ar trebui vreo 60.000 de bilete", spune si Alexandru Giurgiu. Seful Gicu Grozav le da o prima jucatorilor de la Alba Iulia daca o elimina pe FCSB! "Sunt convins ca daca se va intampla o asemenea minune, toata lumea va fi multumita", spune si Adrian Bichesi.

11:07 DACIA UNIREA BRAILA - DINAMO 21.30



Claudiu Niculescu debuteaza la Dinamo in Cupa Romaniei! El i-a luat locul lui Florin Bratu, dat afara dupa esecul din ultima etapa cu Poli Iasi.



Este al 2-lea sezon consecutiv in care la Dinamo debuteaza antrenorul in Cupa - sezonul trecut, Florin Bratu era pentru prima data pe banca la duelul din sferturi cu Universitatea Craiova, pierdut de Dinamo dupa loviturile de departajare.



Claudiu Niculescu a decis sa menajeze noua fotbalisti in vederea meciului cu Sepsi OSK, din etapa urmatoare a Ligii I. Astfel, el nu i-a luat la Braila pe Jaime Penedo, Ivan Pesic (usor accidentati), Popovici, Katsikas, Neicutescu, Ehmann, Gomelt, Tircoveanu si Axente!