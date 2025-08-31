Atacantul francez, autorul primului gol, a primit aprecieri din partea fostei glorii a clubului, Ionel Dănciulescu, care consideră că vârful este pe un drum ascendent.



Dănciulescu: "Ajută echipa"



Fostul mare atacant al "câinilor" a analizat la Digi Sport prestația echipei antrenate de Zeljko Kopic și l-a evidențiat pe marcatorul golului care a deblocat partida de sâmbătă seară. Dănciulescu este de părere că francezul începe să arate calitățile pentru care a fost adus în Ștefan cel Mare.



"Karamoko devine un jucător important, începe să-și dea drumul la joc și să ajute echipa", a transmis Ionel Dănciulescu.



Reușita din minutul 48 a lui Karamoko a fost completată de golul fundașului Kennedy Boateng (73), aducând dinamoviștilor al doilea succes pe teren propriu din actualul sezon.



În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul 3 în clasamentul Superligii, cu 15 puncte, la patru lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova. De cealaltă parte, FC Hermannstadt rămâne fără victorie în deplasare în actuala stagiune.

