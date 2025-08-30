În urma acestui succes, Dinamo a urcat pe locul trei în Superliga și a ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere. De cealaltă parte, Hermannstadt se află pe locul 11.

Kennedy Boateng a stabilit scorul final, după ce a profitat de o deviere a apărării sibiene și a înscris cu o ghilea din interiorul careului.

După o primă repriză cu ocazii de ambele părți, Dinamo a deschis scorul în startul părții a doua prin Karamoko, după ce atacantul francez a finalizat fără probleme cu toată poarta în față.

Dinamo - Hermannstadt 2-0 (Karamoko M. 48', Boateng K. 73')

Min. 90+6: Final de meci!

Min. 73: GOOOL marcat de Dinamo! Cîrjan i-a trimis mingea pe poziție viitoare lui Boateng, iar fundașul a rămas la minge cu șansă și a înscris cu o ghiulea.

Min. 56: Ocazie pentru FC Hermannstadt! Ciubotaru a profitat de o respingere și a trimis periculos din prima, dar execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 48: GOOOL marcat de Dinamo! Karamoko a deschis scorul cu o execuție simplă.

Min. 46: A început repriza a doua!

Min. 45+1: Final de primă repriză!

Min. 44: Ocazie mare pentru Dinamo! Musi a scăpat singur cu Căbuz, dar portarul lui Hermannstadt a parat șutul și scorul rămâne 0-0.

Min. 33: Ocazie mare pentru Hermannstadt! Epassy a parat senzațional la ocazia imensă a sibienilor.

Min. 33: Ocazie mare pentru Dinamo! Karamoko fost scăpat de defensiva lui Hermannstadt, dar șutul atacantului a trecut pe lângă.

Min. 21: Ocazie mare pentru Hermannstadt! Chițu i-a pasat în bandă lui Balaure, iar șutul lui a trecut puțin pe lângă poarta lui Dinamo.

Min. 12: Ocazie bună pentru Dinamo! Musi a recuperat mingea în careul adversa și i-a trimis lui Cîrjan, dar șutul mijlocașului ofensiv a fost parat de Căbuz.

Min. 3: Ocazie mare pentru Heramnnstadt! Sibienii au fost aproape de deschiderea scourlui, dar Epassy a parat excelent lovitura de cap a lui Bejan.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic





Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, I. Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț

Căbuz - Antwi, Căpușă, I. Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, L. Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, D. Batista, Gândilă, Vuc, Buș

Antrenor: Marius Măldărășanu

În ultima etapă, Hermannstadt a reușit prima victorie din acest sezon de Superligă, scor 1-0 pe teren propriu cu Farul Constanța, și a urcat pe locul 11, cu șapte puncte după șapte etape.



De partea cealaltă, Dinamo are 12 puncte și este pe locul șase. În runda precedentă, echipa lui Zeljko Kopic a câștigat cu 1-0 la Cluj, cu Universitatea, cu un gol marcat pe finalul partidei de Alexandru Pop.



Victoria de la Cluj a fost importantă pentru Dinamo, mai ales că a fost reușită în condiții speciale. Kopic a avut bătăi de cap pentru că nu s-a putut baza pe Georgi Milanov și Cristi Mihai, suspendați după ce au fost eliminați în partida cu UTA. Cei doi vor reveni și sunt la dispoziția antrenorului pentru această partidă.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 14 ori, de opt ori au câştigat bucureştenii, de trei ori au învins sibienii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.



Sibienii au luat două puncte din deplasările din acest sezon, 1-1 cu FCSB și 1-1 cu Petrolul Ploiești. De menționat că, au primit cel puțin un gol în 10 dintre precedentele 11 partide disputate în SuperLigă din postura de vizitatori.

