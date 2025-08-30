LIVE BLOG Dinamo - Hermannstadt 2-0! „Câinii” s-au impus și au ajuns la cinci meciuri la rând fără înfrângere

Dinamo - Hermannstadt 2-0! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; s-au impus și au ajuns la cinci meciuri la r&acirc;nd fără &icirc;nfr&acirc;ngere Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a opta a Superligii. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

TAGS:
DinamoHermannstadtDINAMO - HERMANNSTADT
Din articol

După o primă repriză cu ocazii de ambele părți, Dinamo a deschis scorul în startul părții a doua prin Karamoko, după ce atacantul francez a finalizat fără probleme cu toată poarta în față.

Kennedy Boateng a stabilit scorul final, după ce a profitat de o deviere a apărării sibiene și a înscris cu o ghilea din interiorul careului.

În urma acestui succes, Dinamo a urcat pe locul trei în Superliga și a ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere. De cealaltă parte, Hermannstadt se află pe locul 11.

Dinamo - Hermannstadt 2-0 (Karamoko M. 48', Boateng K. 73')

Min. 90+6: Final de meci!

Min. 73: GOOOL marcat de Dinamo! Cîrjan i-a trimis mingea pe poziție viitoare lui Boateng, iar fundașul a rămas la minge cu șansă și a înscris cu o ghiulea.

Min. 56: Ocazie pentru FC Hermannstadt! Ciubotaru a profitat de o respingere și a trimis periculos din prima, dar execuția sa a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 48: GOOOL marcat de Dinamo! Karamoko a deschis scorul cu o execuție simplă.

Min. 46: A început repriza a doua!

Min. 45+1: Final de primă repriză!

Min. 44: Ocazie mare pentru Dinamo! Musi a scăpat singur cu Căbuz, dar portarul lui Hermannstadt a parat șutul și scorul rămâne 0-0.

Min. 33: Ocazie mare pentru Hermannstadt! Epassy a parat senzațional la ocazia imensă a sibienilor.

Min. 33: Ocazie mare pentru Dinamo! Karamoko fost scăpat de defensiva lui Hermannstadt, dar șutul atacantului a trecut pe lângă.

Min. 21: Ocazie mare pentru Hermannstadt! Chițu i-a pasat în bandă lui Balaure, iar șutul lui a trecut puțin pe lângă poarta lui Dinamo.

Min. 12: Ocazie bună pentru Dinamo! Musi a recuperat mingea în careul adversa și i-a trimis lui Cîrjan, dar șutul mijlocașului ofensiv a fost parat de Căbuz.

Min. 3: Ocazie mare pentru Heramnnstadt! Sibienii au fost aproape de deschiderea scourlui, dar Epassy a parat excelent lovitura de cap a lui Bejan.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start: 

  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic

  • Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, I. Stoica, Bejan, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț
  • Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, L. Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, D. Batista, Gândilă, Vuc, Buș
  • Antrenor: Marius Măldărășanu

___________________________________________________________________________________________________

În ultima etapă, Hermannstadt a reușit prima victorie din acest sezon de Superligă, scor 1-0 pe teren propriu cu Farul Constanța, și a urcat pe locul 11, cu șapte puncte după șapte etape.

De partea cealaltă, Dinamo are 12 puncte și este pe locul șase. În runda precedentă, echipa lui Zeljko Kopic a câștigat cu 1-0 la Cluj, cu Universitatea, cu un gol marcat pe finalul partidei de Alexandru Pop.

Victoria de la Cluj a fost importantă pentru Dinamo, mai ales că a fost reușită în condiții speciale. Kopic a avut bătăi de cap pentru că nu s-a putut baza pe Georgi Milanov și Cristi Mihai, suspendați după ce au fost eliminați în partida cu UTA. Cei doi vor reveni și sunt la dispoziția antrenorului pentru această partidă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 14 ori, de opt ori au câştigat bucureştenii, de trei ori au învins sibienii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Sibienii au luat două puncte din deplasările din acest sezon, 1-1 cu FCSB și 1-1 cu Petrolul Ploiești. De menționat că, au primit cel puțin un gol în 10 dintre precedentele 11 partide disputate în SuperLigă din postura de vizitatori.

  • 58,9 % este media posesiei dinamoviștilor din acest sezon, locul 1 la acest capitol (FC Hermannstadt - 42,9 %).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parub&icirc;i, a fost ucis la Liov. A fost &icirc;mpușcat de 5 ori
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapid &ndash; UTA 2-0! Giuleștenii, victorie fără emoții și &icirc;i suflă &icirc;n ceafă liderului U. Craiova
Rapid – UTA 2-0! Giuleștenii, victorie fără emoții și îi suflă în ceafă liderului U. Craiova
ULTIMELE STIRI
Dennis Man, martor la o rușine grosolană &icirc;n Olanda! Nu s-a mai &icirc;nt&acirc;mplat așa ceva de 57 de ani
Dennis Man, martor la o rușine grosolană în Olanda! Nu s-a mai întâmplat așa ceva de 57 de ani
Coșmar pentru Moruțan &icirc;n Grecia! Intrat de pe bancă, a fost scos de antrenor după doar 41 de minute
Coșmar pentru Moruțan în Grecia! Intrat de pe bancă, a fost scos de antrenor după doar 41 de minute
Trei meciuri &icirc;n Ligue 1, LIVE pe VOYO! Toulouse - PSG 1-5. Oaspeții continuă spectacolul și &icirc;n partea secundă
Trei meciuri în Ligue 1, LIVE pe VOYO! Toulouse - PSG 1-5. Oaspeții continuă spectacolul și în partea secundă
Dennis Man, criticat dur de olandezi după ce PSV s-a &icirc;mpiedicat cu o nou-promovată: &rdquo;Dezastruos!&rdquo;
Dennis Man, criticat dur de olandezi după ce PSV s-a împiedicat cu o nou-promovată: ”Dezastruos!”
Real Oviedo, prima victorie &icirc;n La Liga! Situația complicată a lui Horațiu Moldovan
Real Oviedo, prima victorie în La Liga! Situația complicată a lui Horațiu Moldovan
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Capitolul la care FCSB a spulberat tot &icirc;n Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Au apărut cotele pentru c&acirc;știgarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au picat contra lui FCSB și exultă: Vrem să jucăm c&acirc;t mai repede &icirc;mpotriva lor!

Au picat contra lui FCSB și exultă: "Vrem să jucăm cât mai repede împotriva lor!"

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!