Echipa lui Zeljko Kopic a câștigat pe Arena Națională cu Hermannstadt, scor 2-0, ajungând la cinci meciuri fără înfrângere.



„Câinii” au deschis scorul imediat după pauză, prin Karamoko, care a profitat de respingerea lui Căbuz la lovitura de cap a lui Boateng.



Același Boateng a închis tabela în minutul 73, cu un șut puternic la colțul scurt. Cu acest succes, Dinamo a ajuns la patru victorii în primele opt etape și ocupă locul trei, în spatele Craiovei și Rapidului.



Zeljko Kopic, sincer despre transferul lui Mazilu la Dinamo: „Îl știu prea bine!”



În tribune s-a aflat Adrian Mazilu, noul transfer al dinamoviștilor. Atacantul de 18 ani, plecat la începutul anului la Brighton, nu a jucat niciun meci în Anglia și revine în România.



Dinamo va achita 450.000 de euro pentru 40% din drepturile sale federative, „pescărușii” păstrând o clauză de răscumpărare de un milion de euro și 30% dintr-un viitor transfer.



Mazilu a strâns 46 de meciuri pentru Farul, cu 9 goluri și 4 pase decisive, iar acum va încerca să își relanseze cariera în tricoul alb-roșu.



La finalul partidei, tehnicianul croat a făcut o analiză a meciului, a vorbit despre lucrurile care trebuie îmbunătățite, dar și despre venirea winger-ului în vârstă de 19 ani.



„Stabilitate și performanță: prima repriză nu a fost la nivelul pe care îl așteptam. În schimb, startul reprizei a doua a avut mult mai multă energie, am fost mai buni, am dus mingea în treimea adversă mult mai ușor. Pentru cele două reprize, pot să fiu doar fericit pentru cum am arătat în ansamblu. Am reușit să câștigăm și aceste puncte.



Am avut oscilații, îi înțeleg pe jucători și câteva aspecte, dar trebuie să fim mult mai stabili în timpul meciurilor.



Cristi Mihai este un tip extraordinar, îmi place să lucrez cu el. A avut câteva greșeli, înțeleg. La final, ca echipă, am reușit cumva să ținem scorul 0-0. În a doua repriză ne-am îmbunătățit și am făcut ce trebuia.



(N.r. - niciun jucător de la Dinamo la naționala României) Îl respect pe domnul Lucescu, el ia deciziile. Trebuie să continuăm să lucrăm la echipa noastră, astfel încât jucătorii să arate ce pot pe teren.



Pe Mazilu îl știu prea bine, știu cum a jucat aici, în România, știu ce a realizat. Hai să așteptăm până semnează, dar ce cred este că, prin multă muncă, muncă de calitate, va ajunge la un nivel de top. Am avut discuții, vom vedea.



Suntem ok. Avem suișuri și coborâșuri, momente bune, dar și momente în care nu am fost mulțumit. Sunt multe meciuri, trebuie să analizăm toate detaliile, la nivel individual, și să vedem ce putem îmbunătăți”, a spus Zeljko Kopic la flash-interviuri.

