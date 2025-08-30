Marius Măldărășanu nu și-a iertat jucătorii după eșecul cu Dinamo: „Mi-a fost rușine că sunt antrenor”

Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a opta a Superligii. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
După o primă repriză cu ocazii de ambele părți, Dinamo a deschis scorul în startul părții a doua prin Karamoko, după ce atacantul francez a finalizat fără probleme cu toată poarta în față.
Kennedy Boateng a stabilit scorul final, după ce a profitat de o deviere a apărării sibiene și a înscris cu o ghilea din interiorul careului.
Marius Măldărășanu: „Mi-a fost rușine că sunt antrenor”
Marius Măldărășanu a fost dezamăgit de faptul că jucătorii săi nu au avut reacție după ce Dinamo a deschis scorul.
Antrenorul a punctat că echipa sa s-a descurcat excelent în prima parte.
„Au fost două reprize total diferite, știam pe cine avem în față. În prima repriză au avut doar o ocazie prin Cîrjan. A fost clar că am avut un adversar bun care ne poate taxa.
Cel mai mult m-a dezamăgit că nu am avut reacție după golul primit, mi-a fost rușine că sunt antrenor, dacă aveam o groapă mă băgam în ea. Ăsta este fotbalul nu am avut ce să facem.
Trebuia să stăm sus, nu ma făcut asta am luat golul foarte rapid, se întâmplă, nemeritat adversarul îți dă un gol.
Când e vorba de încredere, tot timpul am fost antrenorul care le-a dat încredere, dar noi ratăm, noi muncim foarte mult, aducem mingea în față și ratăm.
Trebuie să trecem peste acest duș rece pentru că vom avea adversari foarte grei în continuare.
Trebuie să trecem peste această repriză a doua, pentru că nu vrea să le iau din merite pentru ultimele meciuri. Noi avem momente foarte bune știm să suferim, dar când este vorba despre teamă nu îi înțeleg.”, a declarat Marius Măldărășanu.
În urma acestui succes, Dinamo a urcat pe locul trei în Superliga și a ajuns la cinci meciuri consecutive fără înfrângere. De cealaltă parte, Hermannstadt se află pe locul 11.