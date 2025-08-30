Marius Măldărășanu nu și-a iertat jucătorii după eșecul cu Dinamo: „Mi-a fost rușine că sunt antrenor”

Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a opta a Superligii. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

După o primă repriză cu ocazii de ambele părți, Dinamo a deschis scorul în startul părții a doua prin Karamoko, după ce atacantul francez a finalizat fără probleme cu toată poarta în față.

Kennedy Boateng a stabilit scorul final, după ce a profitat de o deviere a apărării sibiene și a înscris cu o ghilea din interiorul careului.

Marius Măldărășanu: „Mi-a fost rușine că sunt antrenor”

Marius Măldărășanu a fost dezamăgit de faptul că jucătorii săi nu au avut reacție după ce Dinamo a deschis scorul.

Antrenorul a punctat că echipa sa s-a descurcat excelent în prima parte.

