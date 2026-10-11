Duminică, la prânz, a avut loc conferința de presă premergătoare meciului, la care au fost prezenți Claudiu Petrila și antrenorul principal al clubului din Grant, Daniel Pancu.

Claudiu Petrila, declarație în forță înainte de meciul de la Cluj-Napoca + ce a spus despre noua bază a Rapidului

Petrila a evidențiat că pe Rapid o așteaptă un duel dificil la Cluj-Napoca, dar în același timp a explicat că giuleștenii au pus la punct multe lucruri în pauza internațională și e încrezător în victorie.

”(n.r. Vă e dor de competiție după această pauză?) Da, a trecut ceva timp. A fost o pauză lungă. Începem greu, cu un meci greu în deplasare pe un stadion dificil. Sunt sigur că vor veni mulți oameni, dar sperăm să fim învingători.

Am lucrat tot ce trebuia să îmbunătățim. Cu siguranță vor mai fi lucruri la care trebuie să lucrăm, dar consider că au fost zile foarte bune pentru noi și am reușit să ne îmbunătățim.

Am avut două-trei zile libere, le-am folosit să ne relaxăm puțin și mental, că au fost câteva meciuri grele în ultimul timp. Dar, acum trebuie să ne trezim și să trecem la treabă din nou.

Când te uiți și vezi că ești în primele lucruri e frumos, dar e și o presiune că trebuie să ne menținem acolo. Suntem Rapid!”, a spus Petrila.

Fotbalistul a fost întrebat și despre noua bază a Rapidului de la Ștefănești, în care patronul Dan Șucu a investit în jur de șase milioane de euro. Baza este exclusiv pentru prima echipă.

”Sunt condiții excelente (n.r. despre noua bază), suntem la cel mai înalt nivel. Avem tot ce ține de o echipă mare”, a mai spus Claudiu Petrila la conferința de presă premergătoare meciului cu ”U” Cluj.

Ultima confruntare dintre ”U” Cluj și Rapid a avut loc în returul play-off-ului din stagiunea precedentă și s-a încheiat 1-0 pentru ardeleni. Meciul a avut loc pe ”Cluj-Arena”.

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