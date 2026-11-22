Internaționalul din Muntenegru a blocat toate execuțiile vedetelor de la FCSB. În mod remarcabil, analiștii de la Sofascore i-au acordat nota 10 la finalul partidei.

Igor Nikic, nota 10 după FC Argeș - FCSB 0-0

În total, FCSB a expediat nouă șuturi pe poartă în meciul disputat la Mioveni. Dintre acestea, șase au fost trimise din interiorul careului.

La finalul meciului, portarul Igor Nikic a spus că FCSB a fost o echipă foarte periculoasă:

"Am întâlnit o echipă cu jucători foarte buni, mai ales în atac. E un punct bun pentru noi. Orice jucător își dorește să înfrunte echipe importante, așa cum a fost azi. Au fost multe momente dificile, sincer să fiu. FCSB a fost periculoasă de pe orice parte.

E un rezultat foarte bun pentru noi. Sper că am mai rezolvat din probleme, am arătat bine și cu Dinamo. Am mai multă încredere acum, cu siguranță", a declarat portarul de la FC Argeș.

Igor Nikic a fost transferat de FC Argeș din Liga 2 din Spania, de la Mirandes. Pentru naționala statului Muntenegru are la activ nouă apariții.

Președintele clubului FC Argeș, Dani Coman, spune că Igor Nikic a fost adus în România la recomandarea antrenorului cu portari, Ionuț Boșneag.