În urma rezultatului de la Mioveni, FCSB încheie prima etapă din retur pe locul 9. Bucureștenii au ajuns la trei etape la rând fără victorie.

Ce a spus Denis Drăguș după FC Argeș - FCSB 0-0

Căpitanul de la FCSB, Denis Drăguș, a avut o evoluție modestă în duelul cu FC Argeș. La finalul meciului, atacantul a vorbit despre forma slabă a echipei:

"E deja al patrulea meci în care nu marcăm. Asta e, e clar că nu traversăm un moment bun. Dar o să-l depășim. Normal că vrem să câștigăm, să luăm cele trei puncte, să marcăm cât mai mult. Nu e un moment ușor, dar trebuie să trecem peste el. E un pic de supărare, dar trebuie să încercăm anul cu cât mai multe puncte și să vedem ce avem de făcut mai departe.

Nu știu dacă e presiune, am venit aici să înscriu, să facem puncte, să dau goluri. Deocamdată nu am reușit să înscriu, normal că sunt supărat. Sper să găsim soluțiile pentru meciurile următoare. E posibil să pun și eu multă presiune pe mine, nu știu. Îmi doresc să marchez! E greu când vezi că trec meciurile și nu aduni puncte.

La fiecare toți, toți joacă altfel când joacă împotriva noastră. E normal să ne așteptăm la asta, trebuie să fim și noi mai agresivi. Toți își dau viața, e normal. Ne-a spus Mister cum va juca FC Argeș, trebuia să fim mai inteligenți în joc și să evităm jocul acesta. Din păcate, n-am reușit să facem lucrul ăsta", a declarat Denis Drăguș, după remiza de la Mioveni.

Denis Drăguș a evoluat în cinci meciuri pentru FCSB până acum, dar nu a reușit să înscrie niciun gol. Atacantul ar avea un salariu anual de 1 milion de euro la echipa condusă de Gigi Becali.

Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.