FCSB a remizat în deplasarea de la Mioveni, scor 0-0, într-un meci cu FC Argeș din runda a 16-a din sezonul regulat al Superligii.

Roș-albaștrii au dominat meciul în mare parte, dar nu au reușit să concretizeze ocaziile pe tabela de marcaj.

Adi Mutu, despre posibilul roșu la Denis Drăguș: „FCSB trebuie să fie atentă”

„Briliantul” a vorbit despre faza controversată din prima repriză de la Mioveni, la care Denis Drăguș a văzut cartonașul galben.

Fotbalistul lui FCSB l-a lovit cu cotul pe Oancea, după ce jucătorul lui FC Argeș l-a tras pentru a opri o fază periculoasă.

Adi Mutu crede că reacția lui Drăguș a fost riscantă, iar atacantul ar fi putut să fie eliminat dacă arbitrul partidei nu ar fi judecat această fază în spiritul jocului.

„Nu e nicio intrare să spui, e o intrare normală, nimic altceva. A fost o primă repriză cu o ușoară dominare a FCSB-ului, duce jocul până în preajma careului unde se lovește de acest zid defensiv al Argeșului, care așteaptă să plece pe contraatac.

FCSB trebuie să fie atentă la Drăguș, reacțiile astea pot duce la un roșu, iar apoi să nu o lase pe FC Argeș să plece pe contraatac pentru că asta așteaptă”, a comentat Adrian Mutu, la digi sport.